TOP 14. Toulon et la ''British Touch'', une véritable histoire d'amour au final ?

Ce vendredi matin, nous apprenons tout juste l'arrivée de Kyle Sinckler et de Lewis Ludlam sous le maillot toulonnais la saison prochaine. Un hasard ? Pas vraiment !

Des Anglais en pagaille en 2024

L'année prochaine, l'effectif déjà bien garni du RCT sera renforcé par le pilier de Kyle Sinckler (30 ans, 68 sélections) et le troisième-ligne de Northampton Lewis Ludlam (27 ans, 25 sélections). Ces deux gaillards apporteront toute leur puissance et leurs expériences du haut niveau à Toulon.

Ces derniers seront aussi accompagnés de compatriotes, et notamment du pilier Kieran Brookes et du deuxième ligne David Ribbans, qui a rejoint le RCT cet été. Ensuite, le demi de mêlée Michael Young sera aussi là pour accueillir les deux joueurs du XV de la Rose, tout comme l'ancien des Tigers de Leicester, Ben White.

Un héritage

Néanmoins, si ce nombre important de joueurs anglais décident de changer d'air, de goûter aux joies de la rade, ce n'est certainement pas anodin. L'image de Sir Jonny Wilkinson est encore bien présente à Toulon, ainsi que ses coéquipiers, les "Galactiques" qui restent à ce jour une des meilleures équipes de l'histoire.

Ces dernières années à Toulon, bon nombre de stars anglaises sont venus se frotter au Top 14, espérant autant de réussite que leurs aînés. Plus récemment, lors de la saison 2019-2021, le RCT avait accueilli la star du XV de la Rose, et anciennement du rugby à XIII, Ben Théo. Le centre n'avait finalement joué qu'une poignée de matchs de Top 14.

Ensuite, la saison 2017-2018 a aussi vu débarquer une légende de ce sport, le chasseur d'essais Chris Ashton. L'homme aux 44 sélections internationales n'est resté qu'un an dans le Var, mais a marqué le club et le Top 14 de son empreinte. Ce dernier a planté 24 essais sur la saison régulière, devenant le recordman de réalisations sur une année de Top 14.

La saison 2012-2013 a été magnifique pour le RCT, qui a remporté la HCup, mais qui a perdu face à Castres en finale. Néanmoins, cette année-là, l'effectif de Toulon n'a jamais été autant fourni de joueur anglais. Au total, six Britanniques étaient dans les rangs du RCT, avec Andrew Sheridan (pilier gauche), Nick Kennedy (deuxième ligne), Simon Shaw (deuxième ligne), Steffon Armitage (troisième ligne), Jonny Wilkinson (ouvreur) et Delon Armitage (arrière).

Lors des belles années toulonnaises, les trois joueurs anglais les plus en vue étaient les deux frères Armitage, ainsi que Sir Jonny Wilkinson. Ces trois-là réalisé un doublé historique en 2014, et ont également remporté la Coupe d'Europe en 2013.

Du changement dans le jeu ?

Bien que nos voisins anglais ne soient pas si loin que cela géographiquement, le style de jeu n'est pas le même que le nôtre de l'autre côté de la Manche. Plus de phases de possession, de maîtrise des zones de conquête, mais aussi du jeu au pied, voici ce qui résume le jeu des Anglais.

En Top 14, Sinckler et Ludlam devraient apporter de la puissance et aussi de la stabilité en mêlée fermée. Les avants toulonnais sont très joueurs, à l'image de la troisième ligne actuelle composée d'Abadie, Tolofua et Ollivon. Il sera donc intéressant de voir comment se comportera tout ce beau monde.

