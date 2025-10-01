Insupportable… mais rafraîchissant, Pollock vu par Jalibert : ''Une bonne tête d’Anglais''

Il a 20 ans, la tchatche facile et le plaquage dur. Henry Pollock fait déjà grincer des dents. Jalibert résume : ''C’est une bonne tête d’Anglais, comme on aime les détester.''

Plaquages appuyés, trash-talking bien senti, attitude à la limite… et visiblement, ça fonctionne. Jusqu’à énerver ses adversaires – voire à leur tirer un sourire.

Jalibert : « Il est insupportable… mais il en faut »

Il n’a que 20 piges, mais il fait déjà parler sur toute la planète ovale. Henry Pollock, 3e ligne de Northampton, s’est imposé comme l’un des grands agitateurs de cette Champions Cup 2025. VIDEO. Provocateur, chambreur, l'Anglais Pollock n'a pas choisi la bonne cible cette fois-ci

Sélectionné avec les Lions pour la tournée en Australie, il pourrait bien être l'une des figures du rugby mondial à l'avenir. Un profil en total opposition avec un autre jeune prodige de l'ovalie, le Tricolore Louis Bielle-Biarrey.

Interrogé par L’Équipe, Matthieu Jalibert n’a pas caché ce qu’il pensait du phénomène anglais. « Quand tu es face à lui, il est insupportable. Mais je trouve aussi que ce genre de personnages manque au rugby. Il est dans son truc, performant, il chambre un peu et il n'y a jamais rien de trop méchant. » Une déclaration honnête, entre agacement et admiration, qui en dit long sur l’aura du bonhomme.

Un successeur à Farrell dans le rôle du "vilain" ?

Après Owen Farrell, longtemps érigé en tête à claques du XV de la Rose par les supporters (français), Pollock semble avoir trouvé sa voie. Avec un style bien à lui, plus jeune, plus provoc’ mais toujours dans les clous. « Je ne pense pas que ça soit un manque de respect, c'est plus qu'il s'amuse », poursuit Jalibert.

Avant d’asséner, hilare : « C'est une bonne tête d'Anglais comme on aime les détester, je pense qu'il va nous faire ch... pendant quelques années ! » ''Un énorme c***'', à peine 20 ans, déjà arrogant, Henry Pollock (bientôt) dans les pas de Farrell ?Dans un sport souvent enfermé dans des codes rigides, la fraîcheur d’un Pollock fait réagir. « On voit qu'il prend du plaisir sur le terrain, c'est rafraîchissant et plutôt bon pour notre sport », conclut Jalibert. De quoi relancer un débat éternel : peut-on être un provocateur sans basculer du mauvais côté ?