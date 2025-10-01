Insupportable… mais rafraîchissant, Pollock vu par Jalibert : ''Une bonne tête d’Anglais''
Il agace, il provoque, il fait parler. Henry Pollock, ou la nouvelle tête d’Anglais à haïr façon rugby. Jalibert, en rigolant à moitié, en a déjà marre. Crédit image : Screenshot
Il a 20 ans, la tchatche facile et le plaquage dur. Henry Pollock fait déjà grincer des dents. Jalibert résume : ''C’est une bonne tête d’Anglais, comme on aime les détester.''

Plaquages appuyés, trash-talking bien senti, attitude à la limite… et visiblement, ça fonctionne. Jusqu’à énerver ses adversaires – voire à leur tirer un sourire.

Jalibert : « Il est insupportable… mais il en faut »

Il n’a que 20 piges, mais il fait déjà parler sur toute la planète ovale. Henry Pollock, 3e ligne de Northampton, s’est imposé comme l’un des grands agitateurs de cette Champions Cup 2025.VIDEO. Provocateur, chambreur, l'Anglais Pollock n'a pas choisi la bonne cible cette fois-ciVIDEO. Provocateur, chambreur, l'Anglais Pollock n'a pas choisi la bonne cible cette fois-ci

Sélectionné avec les Lions pour la tournée en Australie, il pourrait bien être l'une des figures du rugby mondial à l'avenir. Un profil en total opposition avec un autre jeune prodige de l'ovalie, le Tricolore Louis Bielle-Biarrey.

Interrogé par L’Équipe, Matthieu Jalibert n’a pas caché ce qu’il pensait du phénomène anglais. « Quand tu es face à lui, il est insupportable. Mais je trouve aussi que ce genre de personnages manque au rugby. Il est dans son truc, performant, il chambre un peu et il n'y a jamais rien de trop méchant. » Une déclaration honnête, entre agacement et admiration, qui en dit long sur l’aura du bonhomme.

Un successeur à Farrell dans le rôle du "vilain" ?

Après Owen Farrell, longtemps érigé en tête à claques du XV de la Rose par les supporters (français), Pollock semble avoir trouvé sa voie. Avec un style bien à lui, plus jeune, plus provoc’ mais toujours dans les clous. « Je ne pense pas que ça soit un manque de respect, c'est plus qu'il s'amuse », poursuit Jalibert.

Avant d’asséner, hilare : « C'est une bonne tête d'Anglais comme on aime les détester, je pense qu'il va nous faire ch... pendant quelques années ! »''Un énorme c***'', à peine 20 ans, déjà arrogant, Henry Pollock (bientôt) dans les pas de Farrell ?''Un énorme c***'', à peine 20 ans, déjà arrogant, Henry Pollock (bientôt) dans les pas de Farrell ?Dans un sport souvent enfermé dans des codes rigides, la fraîcheur d’un Pollock fait réagir. « On voit qu'il prend du plaisir sur le terrain, c'est rafraîchissant et plutôt bon pour notre sport », conclut Jalibert. De quoi relancer un débat éternel : peut-on être un provocateur sans basculer du mauvais côté ?

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

En ce début de saison, MJ démontre qu'il devient l'un des meilleurs ouvreurs du championnat

  • il y a 1 seconde

Derniers articles

 News
TOP 14. 35 points encaissés en moyenne, 72 % de plaquages : Clermont doit fermer les portes saloons
News
Connaissez-vous le record (aberrant) de matchs joués par Emile Ntamack dans les années 90 ?
News
Joue-là comme Dupont : World Rugby serre (enfin) la vis sur le temps de jeu maximum des internationaux
News
Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée
News
Sous les yeux de son 'bro' Conrad Smith, Ma'a Nonu est entré un peu plus dans l'histoire du Top 14 face à Bayonne
News
Springboks, All Blacks, Australie… qui remportera ce Rugby Championship complètement fou ?
News
TOP 14. Votre match de Rugby Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TOP 14. Pour Botia, l'âge n'est qu'un chiffre pas une sentence : le guerrier rochelais ne veut pas (encore) abdiquer
News
VIDEO. 37,94km/h ! Louis Rees-Zammit signe son retour en Premiership à la vitesse de l’éclair
News
TOP 14. Wainiqolo parti, Dréan et Villière out : quelles options à l’aile pour le RCT en octobre ?
News
L’ovalie repousse encore ses frontières : World Rugby accueille un membre de plus (le 134e !)