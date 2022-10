INSOLITE. Quels rugbymen pourraient rivaliser physiquement avec Black Adam ?

Avec la sortie au cinéma de Black Adam avec Dwayne Johnson, on s'est demandé quels joueurs de rugby pourraient lui faire physiquement de la concurrence.

Au cas où vous l'auriez manqué, le film Black Adam est sorti en salles ce mercredi en France avec l'affiche, le massif Dwayne Johnson. On savait l'ancien catcheur solide, mais là, on sent qu'il n'a pas lésiné sur les efforts à la salle de sport. Biceps et veines saillantes, cuisseaux monstrueux et trapèzes aussi haut qu'une pyramide égyptienne, l'acteur n'est clairement pas là pour enfiler des perles. Sans vous spoiler, attendez-vous à le voir dézinguer du méchant à la pelle sans vraiment forcer. Car en plus d'être énorme, le petit Dwayne a aussi des pouvoirs. On ne vous en dit pas plus. Il faudra vous rendre au cinéma pour découvrir ses aventures. TOP 14. Qui l’eût cru ! Un Toulonnais obligé de lever le pied à la musculationDes anciens sportifs devenus acteurs, ce n'est pas nouveau. En France, Éric Cantona est passé des terrains rectangulaires aux plateaux de tournage. On pourrait aussi citer Jean-Claude Van Damme, expert en art martial avant d'être l'une des stars des années 80/90 à l'instar d'Arnold Schwarzenegger, ex Mr. Olympia. Dans le monde de l'ovalie, plusieurs rugbymen se sont aussi essayés à l'acting. Ce fut le cas de Vincent Moscato et plus récemment de l'Espagnol Jaime Nava, que l'on a pu voir dans la série à succès la Casa de Papel sur Netflix. Mais on se dit que le rugby regorge de spécimen qui auraient très bien leur place dans une grosse production hollywoodienne comme les Expendables ou un bien un film Marvel ou DC. INSOLITE. Jaime Nava, de la 3e ligne de Bourg-en-Bresse à la Casa de PapelEn Top 14, Josua Tuisova n'a presque rien à envier à Dwayne Johnson en ce qui concerne les cuisseaux et les mollets.

Du côté de Bath, le 3e ligne Chris Cloete fait de la concurrence à Dwayne au niveau de la tablette de chocolat.

Niveau biceps, le Springbok Etzebeth se défend aussi très bien face à Black Adam.

Avec son cou de boeuf et ses énormes trapèzes, Camille Chat est un candidat sérieux.

Quant à l'Ecossais Duhan van der Merwe, il fait passer n'importe qui pour un enfant avec sa carrure et ses épaules très larges.

