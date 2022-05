VIDEO. L'impact player de Barbezieux-Jonzac fait le buzz sur les réseaux sociaux

Le troisième ligne de Barbezieux-Jonzac Dylan Carcano fait le buzz sur TikTok en raison de sa musculature particulièrement impressionnante.

RUGBY. AMATEUR. Tous les résultats des phases finales de divisions fédéralesCe dimanche, Barbezieux-Jonzac se déplaçait à Gennevilliers en 16e de finale retour de Fédérale 2. Les visiteurs se devaient de l'emporter après le nul 18 partout à l'aller. Mais les Franciliens ont eu le dernier mot dans cette partie (20 à 13). Et ce sont eux qui montent directement en Fédérale 1. L'UBJ devra de son côté passer par un match de barrage aller/retour dans les semaines à venir. Si on vous parle de la formation du Sud-Charentes, c'est en raison d'une vidéo publiée sur le réseau social TikTok. Dans celle-ci, un spectateur ne cache pas sa surprise à la vue d'un joueur en passe d'entrer sur le pré. Numéro 19 dans le dos, taillé en V, il faut dire qu'il ne laisse personne indifférent. Ce joueur, c'est Dylan Carcano.

Passé par Tarbes, Blagnac, Balma, et Castelnaudary, comme nous l'apprend Rugby Amateur, cet ancien centre de 26 ans est un passionné de musculation. Vous vous en seriez douté. Coach personnel, il possède sa propre salle où il délivre des cours de Crossfit. Une chose est sûre, on n'a pas envie de le croiser sur le pré. Et vous ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dylan Carcano (@dylan_carcano)