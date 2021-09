INSOLITE. Jaime Nava, de la 3e ligne de Bourg-en-Bresse à la Casa de Papel

L'ancien 3e ligne de Bourg-en-Bresse et de la sélection espagnole Jaime Nava joue dans la saison 5 de la Casa de Papel sur Netflix.

Si vous ne connaissez pas la Casa de Papel, c'est que vous vivez dans une grotte ou bien que vous n'avez pas Netflix. Les masques de Dali ? Les combinaisons rouges ? Tokyo, Berlin, Helsinki ? Ça vous dit forcément quelque chose. La série espagnole est devenue un phénomène mondial. La cinquième est dernière saison est actuellement disponible sur la célèbre plateforme de streaming payant. Attendez-vous à de l'action et à de l'émotion. Rassurez-vous, on ne va pas vous spoiler la première partie de cette saison 5. Ce qu'on peut vous dire en revanche sans divulguer l'intrigue finale, c'est qu'un ancien joueur de rugby s'est invité au casting.



L'avez-vous reconnu ? C'est Jaime Nava, ancien 3e ligne qui a porté les couleurs de Bourg-en-Bresse entre 2012 et 2014. Avec la formation bressane, il est monté en Pro D2 et ça lui manque beaucoup comme il l'a confié dans un beau message posté sur les réseaux sociaux. Vêtu d'un maillot de son ancienne équipe, Nava, qui a aussi été capitaine de la sélection espagnole, a chanté l'hymne bressan pour soutenir son club de coeur. "J'ai vécu de très belles choses à Bourg-en-Bresse".

Il a notamment évolué à Saint-Etienne, Périgueux et Dijon durant sa carrière en France, lancé sa propre société de marketing sportif avant d'opter pour une carrière d'acteur. Aperçu également dans MasterChef, The Unity en Espagne, il joue le rôle du chef des Groupes Opérationnels Spéciaux de Sécurité en charge des questions liées au terrorisme ou au crime organisé. Si ce n'est pas un des rôles principaux de la série, cela n'en reste pas moins une belle histoire et un sacré coup de projecteur pour lui mais aussi son ancien club.