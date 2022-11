INSOLITE. Père Noël ou père Fouras ? Qui est ce barbu avec un bob dans le staff des Wallabies ?

L'Australie semble avoir un incroyable talent. Peut-être sur le pré, mais surtout dans son staff, ou trône un certain Laurie Fisher, au look iconique.

Après German Kessler ou Sofiane Guitoune, sera-t-il la prochaine mascotte du Rugbynistère ? S’il n’a pas les cheveux soyeux de Romain Ntamack ou Marcus Smith, Laurie Fisher possède néanmoins de sacrés arguments pour rafler la mise. Qui ? Laurie Fisher on vous dit, aperçu sur le bord du terrain avec les Wallabies le week-end dernier à Murrayfield.

ARRÊTEZ TOUT : on a interviewé Germán Kessler, notre coqueluche de la Coupe du monde 2019 !Look hirsute, chenu, l’homme ne passe pas inaperçu dans le staff australien entre ses cheveux longs, son bouc et son bob « Qantas Wallabies » vissé sur la tête. Pourtant, c’est seulement grâce à sa réputation qu’il en est là. Le sexagénaire est en effet un ponte dans son domaine sur l’île-continent et ailleurs, le coach des avants des Brumbies ayant également entraîné en Europe, du côté du Munster et de Gloucester. Dernièrement, il fait pleinement partie de l’excellent boulot qui a ramené la franchise australienne basée à Brisbane en haut du Super Rugby. Une réussite qui l’a d’ailleurs conduit à être appelé pour prendre les rênes (avec intérim) de la défense des Wallabies depuis cet été. Si beaucoup n’auront d’yeux que pour les stars présentent sur le terrain ce samedi a St-Denis, au Rugbynistère, on gardera un œil avisé sur les tribunes, où trônera Laurie Fisher !

