INSOLITE. Le défi complètement fou et 100% testostérone de l’ancien toulousain Gilian Galan

L’ancienne force de la nature du Stade Toulousain Gillian Galan veut battre le record de France de developpé-couché. Ça va bencher !

C’est aujourd’hui pleinement intégré par le plus grand nombre : rugby et musculation ne font évidemment plus qu’un. Un alliage synchronisé par la professionnalisation de notre sport, dès la fin des années 90, et qui n’a fait que se renforcer, avec le temps.

Et si les joueurs sont encadrés par des préparateurs physiques toujours plus pointus les faisant travailler spécifiquement, les heures passées en salle de musculation laissent tout de même envahir la tentation chez certains.

Citons l’exemple des Varois de souche Julien Ory et Bruce Devaux, du Racingman Camille Chat ou encore de Maxime Machenaud, pour n’évoquer que des représentants de notre élite française. Visiblement, les épreuves de force animent également un ancien joueur du Top 14 : Gillian Galan.

Cette force de la nature (1m93 pour 125kg lorsqu’il jouait) avait dû arrêter sa carrière en 2020 pour un problème médical au pied, à seulement 29 ans. Reconverti autour de l’univers alimentaire, Galan, qui entraîne en Régionale 2 du côté de Portet-sur-Garonne (31), reste un homme de défis (sportifs).

Record de France dans le viseur

Et alors qu’il a toujours aimé plier des barres grâce à son énorme haut du corps, le grand ami de Jean-Marc Doussain a désormais un objectif en tête peu commun : battre le record de France de developpé-couché.

Si ce dernier se situe à 263 kilos (en compétition), indique ActuRugby, il ne semble pas faire peur à l’ancien barbu toulousain : "Oui, j’aimerais bien battre ce record", explique-t-il auprès de 100% Radio. "Par contre, c’est un peu compliqué car je n’ai pas trop le temps de m’entraîner. Avant, je m’entraînais beaucoup, désormais je stagne en raison d’un manque de temps et je ne peux pas évoluer comme il faut. Mais un jour, j'espère avoir la possibilité de nouveau de m'entraîner comme il faut pour me donner cet objectif-là et d'aller titiller ce record."

Galan, lui, aurait déjà établi une marque à 220kg, lorsqu'il s'entraînait plus régulièrement, ce qui est déjà énorme pour un non-spécialiste de l'exercice. A titre de comparaison, c'est à peine moins que l'un des powerlifters (-120kg) montants de l'Hexagone, Antoine de Rohden alias "Brutus Le Robuste", dont le record personnel s'élève à 222,5kg.

Dans le monde du rugby, sinon, on a déjà vu Bruce Devaux soulever 210kg, Julien Ory 200 quand le recordman de France serait le Moldave Gheorghe Gajion, qui aurait mis 230kg sous la barre. Sans parler évidemment de la légende des 250kg d’Henry Tuilagi, qui jusqu’à preuve du contraire, n’avait rien d’humain…