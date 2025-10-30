« Ils sont venus nous la piquer » : ce Tricolore n’a (visiblement) pas digéré le quart de finale face aux Boks

À huit jours d’un choc qui sent la poudre, Maxime Lucu a ravivé les braises encore chaudes de la Coupe du monde. Interrogé par le site de l’EPCR, le demi de mêlée bordelais est revenu sans filtre sur l’élimination des Bleus face à l’Afrique du Sud lors de la coupe du monde 2023. Et clairement, la pilule est encore difficile à avaler.
Un échec XXL en travers de la gorge
« C’était notre Coupe du monde et ils sont venus nous la piquer. » Le ton est posé, mais le message est clair. Pour Lucu, comme pour beaucoup de joueurs tricolores, le quart de finale perdu face aux Springboks (28-29) reste une plaie ouverte. Et ce, même si certains ne veulent pas vivre dans le passé.Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?« Cela reste vraiment pour nous, les Français, un énorme échec », confie-t-il. Une défaite qui, malgré le recul, continue de hanter un groupe qui se voyait aller au bout à domicile.
Désormais, c'est vers 2027 que leurs regards sont tournés. Mais avant l'Australie, c'est par le Stade de France que passe le chemin vers un éventuel premier titre mondial. Une tournée relevée qui doit permettre aux hommes de Galthié de se jauger face à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur la planète ovale.
Un adversaire respecté… et attendu
On a forcément envie de les confronter parce que ce sont les doubles tenants du titre de champions du monde. Tout est réuni pour faire un grand match.
Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de FranceMais ce souvenir douloureux ne se transforme pas en rancœur stérile. Au contraire, il nourrit une envie de revanche, voire une forme de respect teinté d’admiration envers une équipe qui a remporté le Rugby Championship cet été avec la manière en dominant notamment les All Blacks en leur infligeant une fessée historique, 10-43.
« Ils ne sont pas que des brutes… Ils sont très costauds, certes, mais il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans leur jeu et qui vont très vite. Ils ont beaucoup de talent et sont complets », analyse Lucu. Un constat lucide face à une équipe double championne du monde en titre, toujours aussi redoutable.Rugby Championship. Triplé, 37 points, le phénomène Sacha Feinberg-Mngomezulu peut faire peur au XV de FranceSi les Bleus devront se méfier de tout le monde, un joueur représente parfaitement la menace sud-africaine : Sacha Feinberg-Mngomezulu. L'ouvreur de 23 ans sait tout faire. Et il ne manquera pas de punir les Tricolores s'ils lui en donnent l'occasion.
mic4619
Je serais le 10 SudAf je me méfierai, car il risque de se prendre les Boudehent et Jelonch des le debut du match, debut qui risque d'être très chaud !
Amis à Laporte
Il va falloir passer à autre chose maintenant, non ?
L'arbitrage, blablabla, le contre de Kolbe blablabla, etc., cela devient fatigant et plus on restera bloqués dessus, plus les Sudafs se fouteront de notre gueule...
Uther
Bah, il ne faut rien regretter.
Ca aurait été encore plus moche de se faire taper par les Anglais en 1/2 😂 😂 😂
gilbertgilles
J'adore ton second degré! 😂 😉
Pianto
d'autant que vu son âge, la prochaine n'est pas une certitude pour lui.
Je trouve fou que beaucoup de monde reste bloqué sur l'arbitrage de ce quart alors qu'il y a une foultitude d'erreurs de nos joueurs qui expliquent bien plus la défaite, mais bon, on les aime nos joueurs alors on ne veut pas leur mettre ça sur le dos... A la rigueur au staff qui n'est pas très agréable dans sa com.
Il faut se rendre à l'évidence à un moment, on n'a pas été bons et même si on était meilleurs qu'eux, on les a laissés dans le match et un match à 50/50, tu es à la merci d'un aléa, c'est ce qui s'est produit. Et on focalise sur l'aléa...
La première raison, c'est qu'on qu'on devrait avoir de la marge sur la fin mais qu'on est à couteau tiré par notre faute et nos erreurs grossières.
gilbertgilles
J'ai toujours partagé cette analyse (et heureusement nous ne sommes pas les seuls) qui nous coûte à minima deux essais facilement évitables! Même s'il y a à redire sur l'arbitrage, avec un minimum d'attention, ils ne marquent pas ces deux essais et là, la main au sol de Kwagga Smith que l'arbitre ne voit pas a beaucoup moins d'importance! Mais, attention à ne pas se focaliser sur l'amertume, ce qui est passé est passé. Par contre, j'ose espérer que notre staff regarde les matchs des Boks, car cette mouture est nettement supérieure (tout en ayant conservé les basiques) aux précédentes. On peut penser ce qu'on veut d'Erasmus, mais force est de reconnaître qu'il est tactiquement supérieur et qu'il a toujours un plan B à adapter au jeu de l'adversaire. Et ils ont une arme fatale avec leur ouvreur au nom imprononçable! Donc, méfiance! 😉
lebonbernieCGunther
On perd ce match sur l'arbitrage mais pas que... Depuis le Tournoi 2023, tous les observateurs pas trop bêtes avaient identifié un gros problème défensif et une mauvaise organisation sur les diagonales hautes, ça crevait les yeux!. Et le problème fut confirmé lors des matchs de prépa avec le même type d'essais qu'on encaissait régulièrement sans que le staff ne se penche sur la question... C'est seulement à la mi-temps que Galthié semblait se réveiller en disant "C'est pas possible! Ils nous prennent 3 ballons sur la tête!". Ah bon? Mais p*tain! Se faire prendre des ballons sur la tête, ça fait un an que ça dure!!!
Alors l'arbitrage, je veux bien, mais on a aussi une grosse part de responsabilité (et de naïveté), car on a clairement tendu le bâton pour se faire battre alors que ce 1/4 était pour nous! Au coup de sifflet final, je me souviens d'avoir dit à un ami, aussi dépité que moi "mais comment on fait pour perdre ce match???" A chaud, sous le coup de l'émotion et comme beaucoup, j'ai gueulé contre l'arbitrage et j'avais pas d'autre réponse, mais très vite, j'ai compris pourquoi...
mic4619
C'est un cumul des ballons perdus sur les réception des chandelles + l'arbitrage complètement "lunaire" + la magouille des Sud Af qui faisaient sortir des joueurs pour soit disant des commotions et qui revenaient 10 mn plus tard tout revigorés, l'arbitre de touche y perdait "son latin" !
potemkine09
Ah oui je confirme, ce fut un énorme échec !
NMa
Les Sud Af ont fait leur match, et c'est clairement la prestation arbitrale qui était scandaleuse.
Je ne comprends tjrs pourquoi les instances du rugby français ne montent pas plus au créneau.
sha1966
avec l'aide des arbitres
dan0x
C'est plutôt l'arbitre qui les a éliminés !
Barraka
Faut dire qu'il n'a pas beaucoup eu l'occasion de le jouer, ce 1/4..