« Ils sont venus nous la piquer » : ce Tricolore n’a (visiblement) pas digéré le quart de finale face aux Boks

Le souvenir du quart de finale face aux Boks continue de hanter les Bleus. Lucu, lui, vide son sac, à une semaine d’un match qui sent la poudre.

À huit jours d’un choc qui sent la poudre, Maxime Lucu a ravivé les braises encore chaudes de la Coupe du monde. Interrogé par le site de l’EPCR, le demi de mêlée bordelais est revenu sans filtre sur l’élimination des Bleus face à l’Afrique du Sud lors de la coupe du monde 2023. Et clairement, la pilule est encore difficile à avaler.

Un échec XXL en travers de la gorge

« C’était notre Coupe du monde et ils sont venus nous la piquer. » Le ton est posé, mais le message est clair. Pour Lucu, comme pour beaucoup de joueurs tricolores, le quart de finale perdu face aux Springboks (28-29) reste une plaie ouverte. Et ce, même si certains ne veulent pas vivre dans le passé. Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?« Cela reste vraiment pour nous, les Français, un énorme échec », confie-t-il. Une défaite qui, malgré le recul, continue de hanter un groupe qui se voyait aller au bout à domicile.

Désormais, c'est vers 2027 que leurs regards sont tournés. Mais avant l'Australie, c'est par le Stade de France que passe le chemin vers un éventuel premier titre mondial. Une tournée relevée qui doit permettre aux hommes de Galthié de se jauger face à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur la planète ovale.

Un adversaire respecté… et attendu

On a forcément envie de les confronter parce que ce sont les doubles tenants du titre de champions du monde. Tout est réuni pour faire un grand match.

Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de FranceMais ce souvenir douloureux ne se transforme pas en rancœur stérile. Au contraire, il nourrit une envie de revanche, voire une forme de respect teinté d’admiration envers une équipe qui a remporté le Rugby Championship cet été avec la manière en dominant notamment les All Blacks en leur infligeant une fessée historique, 10-43.

« Ils ne sont pas que des brutes… Ils sont très costauds, certes, mais il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans leur jeu et qui vont très vite. Ils ont beaucoup de talent et sont complets », analyse Lucu. Un constat lucide face à une équipe double championne du monde en titre, toujours aussi redoutable. Rugby Championship. Triplé, 37 points, le phénomène Sacha Feinberg-Mngomezulu peut faire peur au XV de FranceSi les Bleus devront se méfier de tout le monde, un joueur représente parfaitement la menace sud-africaine : Sacha Feinberg-Mngomezulu. L'ouvreur de 23 ans sait tout faire. Et il ne manquera pas de punir les Tricolores s'ils lui en donnent l'occasion.