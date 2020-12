Il a fait son premier match en Top 14 : découvrez Ian Kitwanga, la dernière trouvaille bordelaise

Tout nouveau en Top 14, le deuxième ou troisième ligne Ian Kitwanga a tout pour devenir une surprise de l'effectif bordelais.

Passé les critiques, ces périodes de doublons interminables comme l’a connu le calendrier durant cette Autumn Nations Cup permet aussi de faire des heureux. En l’occurence de faire découvrir l’équipe professionnelle et le Top 14 à des jeunes éléments seulement habitués aux joutes du groupe Espoirs en temps normal. C’est le cas de Ian Kitwanga, annoncé comme une terreur avec le centre de formation de l’UBB mais qui, depuis son arrivée à l’été 2019, n’avait connu l'équipe première que pour une petite feuille de match en Challenge Européen l’an passé. Jusqu’à ses débuts en Top 14 sous la tunique bordelaise du côté de Montpellier voilà 10 jours.

Et quels débuts ! Entré juste avant l’heure de jeu vêtu de son immense maillot floqué du numéro 19, le deuxième ou troisième ligne de 21 ans n’eut besoin que de 7 petites minutes pour inscrire son premier essai en pro. Au soutien extérieur de Rémi Lamerat en bout de ligne, l’ancien joueur de la Western Province, bien servi d’un offload par ce dernier, n’avait plus cas plonger et étaler son énorme carcasse dans l’en-but du GGL Stadium. Dans la foulée et après un exploit de Ben Lam, les Girondins s’imposaient d’un cheveu face au MHR (22 à 23), l’un des cadors annoncé du championnat. What else ?