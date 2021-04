Ian Foster (All Blacks) impressionné par le XV de France : ''les Bleus jouent plus français que jamais''

Ian Foster a regardé avec attention le Tournoi des 6 Nations et notamment les performances du XV de France, l'adversaire des All Blacks à la Coupe du monde.

Quelques semaines après l'annonce du calendrier de la Coupe du monde 2023 qui verra le XV de France et la Nouvelle-Zélande croiser le fer dès le match d'ouverture, le sélectionneur kiwi Ian Foster s'est confié à L'Équipe. Le technicien se dit ravi à l'idée d'affronter les Bleus devant un public qui sera totalement acquis à leur cause. Le travail d'analyse de l'adversaire commence d'ailleurs dès maintenant. C'est donc avec un œil averti qu'il a suivi le Tournoi des 6 Nations. Et si la France a échoué de peu dans la quête d'un premier succès dans cette compétition depuis 2010. Elle a montré de très belles choses selon Foster. Il a notamment été "impressionné par la manière dont elle a intégré des jeunes joueurs de grande qualité. Ils évoluent avec confiance dans leur défense. Par certains aspects, la France a semblé aligner la sélection la plus complète, tant dans les phases de défense que dans ses jaillissements offensifs. Elle a montré sa capacité à utiliser le ballon avec habileté, a accompli de très belles choses, pas mal tapé au pied, avec plus de variété." Nul doute que cette équipe de France sera encore plus redoutable en 2023 avec plus d'expérience. XV de France. Les performances des Bleus dans le Tournoi, de bon augure avant France 2023 ?Non seulement ils vont apprendre de leurs erreurs, comme celle qui leur a coûté la victoire face à l'Écosse, mais ils vont s'approprier encore plus le plan de jeu. Ils auront alors toutes les armes pour aller chercher un premier titre mondial. "Je dirais que les Bleus jouent plus français que jamais, plus que je n'ai eu l'occasion de le voir depuis de nombreuses années." Foster de mettre en avant non pas Antoine Dupont comme beaucoup d'observateurs, mais un "vieux", Brice Dulin. Le Rochelais a été "brillant au sein du trio d'arrières" et "a réalisé des choses extraordinaires au cours du Tournoi". Il symbolise cette équipe de France talentueuse qui cherche à jouer le moindre ballon peu importe l'endroit du terrain. "Et ça, c'est ce que j'adore dans le rugby tricolore".