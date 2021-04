XV de France. Les performances des Bleus dans le Tournoi, de bon augure avant France 2023 ?

Comme en 2020, le XV de France a terminé à la deuxième place du Tournoi des 6 Nations. De bon augure en vue de la Coupe du monde 2023 en France.

En terminant deux fois de suite à la deuxième place du Tournoi des 6 Nations derrière l'Angleterre puis le Pays de Galles, le XV de France a endossé le costume du Poulidor du rugby. Une équipe avec du panache mais qui n'arrive pas à conclure. Il y a bien sûr une certaine dose de déception chez les Bleus et on peut la comprendre, car on se souvient rarement des deuxièmes. Ce sont des compétiteurs qui visaient un premier succès dans cette compétition depuis 2010 pour valider les efforts et la progression. Cependant, il faut rappeler qu'il s'agit ici des meilleurs résultats pour le XV de France depuis ce Grand Chelem il y a dix ans. Avant l'ère Galthié, les Tricolores étaient abonnés à la 4e place, occupée à 5 reprises. Il ne faut pas oublier que les Bleus ont terminé au cinquième rang en 2016 et même à la sixième place en 2013 à deux ans de la Coupe du monde. Deux ans, c'est justement ce qui nous séparent du Mondial qui aura lieu en France. D'ici là, le groupe emmené par Fabien Galthié et son staff va gagner en expérience, en confiance et pourrait endosser l'un des costumes de favoris pour le titre.

On le sait, le vécu est primordial pour remporter une Coupe du monde. En 2019, le XV de France s'était présenté avec un groupe de 26,5 ans de moyenne d'âge et 26 sélections pour un total de 806. Depuis la prise de fonction du nouveau sélectionneur, il y a eu un rajeunissement dans les lignes. Mais face à l'Écosse, la moyenne d'âge était également de 26 ans pour seulement 23 sélections. C'est encore trop peu pour espérer l'emporter au niveau mondial si on croit la tendance des précédents vainqueurs. À titre comparatif, l'Afrique du Sud championne du monde totalisait 1054 sélections au coup d'envoi du Mondial (34 sélections en moyenne) pour une moyenne d'âge avoisinant les 28 ans (27,8). Si vous on parle de cette marque, c'est parce que c'est l'âge moyen de tous les vainqueurs de la Coupe du monde depuis 1999 : 28 ans pour les Wallabies cette année-là et les Blacks en 2011, 27 ans pour les Boks en 2007, 29 ans pour les Anglais en 2003 et les Néo-Zélandais en 2015. Fabien Galthié, grand fan de chiffres, a-t-il composé son groupe afin d'atteindre cette marque en 2023 ? C'est une possibilité.



Ce dont on est certain, c'est que le XV de France est sur la bonne voie. Les Bleus ont montré que le succès à Cardiff l'an dernier n'était pas qu'un feu de paille. Lors de l'édition 2021, ils sont allés s'imposer à Dublin pour la première fois depuis dix ans. Ils sont donc capables de battre leurs homologues européens sur leur pelouse. Ce qui manque désormais, c'est une victoire dans le Tournoi pour valider la progression. Remporter le 6 Nations l'an prochain voire en 2023 serait de bon augure pour la Coupe du monde. Mais ce n'est pas non plus le gage d'une victoire lors de la Coupe du monde. En 2019, les Springboks avaient certes remporté le Rugby Championship avant le Mondial. Mais en 2015 comme en 2011, ce sont les Australiens qui avaient gagné le championnat des nations du sud avant que les All Blacks ne dominent la compétition. En remontant encore plus loin dans le passé, ni l'Afrique du Sud ni l'Australie n'avaient remporté le Tri Nations en 2007 et en 1999. Finalement, la seule nation qui a véritablement dominé la concurrence avant son sacre, c'est l'Angleterre. Avant le titre de 2003, le XV de la Rose a remporté le Tournoi en 2000, 2001 et 2003, s'adjugeant le Grand Chelem cette année-là. Seuls les Bleus en 2002 étaient venus contrecarrer leurs plans. Mais les Anglais avaient terminé à la deuxième place.



On serait donc tenté de dire que c'est la constance dans les performances et au sein de l'effectif qui importe le plus. Mais on a vu avec le Pays de Galles qu'on pouvait sortir d'une saison noire (2020) et réaliser un formidable Tournoi des 6 Nations. D'ici à 2023, les Bleus vont aussi pouvoir se frotter aux meilleures nations du sud à commencer par l'Australie dès cet été avant de retrouver la Nouvelle-Zélande à l'automne. De quoi se tester face à ce qui se fait de meilleur sur la planète ovale. Mais on le sait, la Coupe du monde est véritablement une compétition à part. Les nations en lice l'abordent après des mois de préparation. Les meilleurs joueurs sont au rendez-vous et surtout ils sont en pleine possession de leur moyen pour tenir sur toute la durée de l'événement. Un Mondial, ce n'est pas un sprint mais un marathon physique et mental. Ce sera encore plus vrai en 2023 puisque l'organisation a rallongé la durée de la Coupe du monde pour offrir plus de temps de repos aux joueurs. Et ce ne sont pas les supporters qui vont s'en plaindre puisque ça veut dire que la fête du rugby sera encore plus longue aux quatre coins de la France. Pour être aux premières loges, n'hésitez pas à vous procurer un pack Equipe ou Ville disponible lors de la vente grand public de France 2023 le 6 avril.



