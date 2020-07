Glisser ou en pointe : que doit faire un ailier à 20 mètres de sa ligne ?

Un ailier doit-il monter en pointe ou contrôler avec l'ensemble de sa ligne ? Là est la question, mais le rugby est bien plus complexe qu'une simple question blanc ou noir.

"Il faut couper la ligne si tu es à 20 mètres de ton en-but !" Voici ce que j'entends depuis petit, pas ce que j'applique. La question m'a été soufflée à la suite d'un barbecue entre amis septiste (et non septique) sur la qualité d'un ailier dans sa prise de décision. Ailier, c'est quoi ? C'est devoir prendre une décision défensive seul qui peut faire basculer une rencontre dans le négatif ou, la maintenir en l'état. C'est aussi le poste le plus exposé du rugby, que ce soit sur le terrain ou médiatiquement. Rappelez-vous du traitement de Teddy Thomas : à ce moment-là, nous étions tous ailiers de haut niveau. Dommage que le talent nous ait empêché de porter le maillot bleu autre part que dans un bar ou sur le canapé.

