Gel des relégations en TOP 14, Pro D2 à 17 ou 18 clubs : mais que se passe-t-il ?

Mesdames et messieurs : le rugby ! On pensait avoir tout vu (ou lu), mais visiblement, les présidents du TOP 14 sont toujours déterminés à régaler leurs supporters. Enfin, régaler, question de point de vue. Selon les informations de RMC Sport, le format des phases finales n'est pas le seul à poser question dans cette fin de championnat marquée par plusieurs reports dus au COVID-19.

La relégation est aussi remise en cause.

Top 14. Phases finales à 8, gel du classement... On a imaginé la fin de saison pour vous !Ainsi, plusieurs présidents "appellent à un gel ou à une réduction des relégations et à une modification des formats des compétitions pour la saison prochaine, avec pourquoi pas la mise en place d’un Top 15 et d’une deuxième division à 18 formations." Selon eux, le COVID-19 ne permettrait pas de rendre cette saison équitable, d'un point de vue sportif... D'où l'idée d'un TOP 15, avec le champion de Pro D2 en promu. Enfin, le barrage de promotion/relégation aurait lieu entre le finaliste malheureux de Pro D2 et le dernier du classement de TOP 14, plutôt que le 13e.

Incapable de gagner le moindre match cette saison, le SU Agen pourrait donc se maintenir.

En Pro D2, RMC parle d'un passage de 16 à 18 clubs, avec là aussi, le gel des relégations. Le Midol évoque plutôt le projet d'un championnat à 17 équipes pour sauver certains clubs comme Soyaux-Angoulême du dépôt de bilan... L'an passé, les débats avaient duré de longues semaines. Là encore, la LNR va devoir trancher

