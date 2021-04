Top 14. Repousser les phases finales, Top 15, la LNR va rapidement trancher

Face aux nombreux reports de matchs et à la situation sanitaire, la Ligue Nationale de rugby va devoir prendre des décisions quant à la fin de saison de Top 14.

Top 14. Phases finales à 8, gel du classement... On a imaginé la fin de saison pour vous !Les reports s'enchaînent en Top 14 et la Ligue nationale de rugby tente tant bien que mal de caser les rencontres dans le calendrier avant la fin de la saison régulière. Entre les phases finales du championnat et celles de la Coupe d'Europe, les dates se font rares. La LNR n'a donc pas hésité à reprogrammer des matchs en semaine. La préparation, déjà fortement impactée par les cas de Covid-19, s'en retrouve encore plus perturbée. Directeur sportif du MHR, Philippe Saint-André estime via L'Equipe qu'il n’y aura aucune équité sportive depuis des mois en raison de la pandémie . "On s’entraîne par groupes de trois puis quatre, on ferme le club une semaine, on dispute parfois des matches avec une préparation réduite à une séance de collectif en opposition… C’est irréel !" Top 14. La LNR reprogramme 4 matchs en semaine L'ancien sélectionneur est partisan d'un Top 15 l'année prochaine avec une seule relégation en Pro D2, Agen, et deux accessions. "Et puis, comme on ne peut pas demander à des équipes qui jouent leur survie de disputer trois matches en huit jours, on pourrait reculer la phase finale de façon à ce que les rencontres en retard soient jouées chaque week-end, pas en semaine." Pour l'heure, la LNR ne semble pas vraiment disposée à opérer de tels changements. Mais la situation évolue chaque semaine et la Ligue pourrait donc revoir sa copie. "Cela dit, avec l’évolution de cette épidémie, la vérité du jour n’est pas celle d’après-demain", commente Lucien Simon, vice-président de la Ligue Nationale de Rugby en charge des affaires sportives, pour L'Equipe. Repousser le calendrier est sur la liste des possibles, mais ce n’est pas une solution saillante." Il faudra attendre mardi et la réunion du comité directeur pour connaître la position de l'instance.