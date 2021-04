Top 14. La LNR reprogramme 4 matchs en semaine

Les récents cas de Covid dans les clubs de Top 14 poussent la LNR à chambouler son championnat et programmer des matchs en semaine.

Les récents cas de Covid alors que la fin de saison de Top 14 approche demandent à la Ligue Nationale de Rugby de redoubler d'efforts et d'ingéniosité dans la reprogrammation des matchs. Ce mardi soir, la confirmation des reports de Brive vs La Rochelle et Bayonne vs Castres, comptant pour la 22e journée (samedi 24 avril), a été faite. Mais lors de la 21e journée, 4 matchs ont également été reportés pour Covid. Il faut donc trouver des solutions entre les week-ends de Coupes d'Europe et de championnat. On rappelle que Bordeaux, Montpellier et La Rochelle joueront les demi-finales de Coupes d'Europe.

21e journée (17-18 avril)

Cette journée était sous le signe des derbys, mais surtout, sous le signe des matchs reportés. Seuls 3 matchs sur les 7 initialement prévus ont pu avoir lieu. Le derby francilien entre le Racing 92 et le Stade Français est reporté au samedi 1er mai à 14 heures (Canal+), tout comme Clermont vs Brive le même jour à 18h30. Cette date concerne également la demi-finale de Champions Cup entre Toulouse et l'UBB. Agen vs Bordeaux et Montpellier vs Toulon sont, quant à eux, prévus en semaine : le mardi 11 mai. Pour l'instant, aucun horaire ni chaîne n'ont été communiqués.

22e journée (24-25 avril)

Deux matchs sont touchés par des cas de Covid et seront reportés. Le premier concerne Bayonne vs Castres, initialement prévu samedi 24 avril et décalé au jeudi 29 avril à 20h45. Le deuxième, Brive vs La Rochelle se jouera le mardi 11 mai.

Mais ces rencontres sont susceptibles d'être de nouveau décalées, comme l'explique la LNR dans son communiqué, "selon les résultats des demi-finales de Coupes d’Europe et selon la tenue de UBB/Montpellier ce week-end".