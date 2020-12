France/All Blacks, ''le genre de matchs qui rend les Coupes du monde si spéciales'', confie Ian Foster

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Ian Foster estime qu'affronter le XV de France en France n'est pas un cadeau.

"Il n'y a jamais de poules faciles. Les deux dernières éditions nous ont montré une énorme progression de la qualité des équipes. Les soi-disant petites équipes ciblent la Coupe du monde pour prouver leur valeur. Elles se développent autour de programme comme la Namibie. On a aussi vu que le Japon avait énormément progressé lors des deux dernières éditions. C'est une période excitante pour jouer au rugby. On voit de plus en plus de surprises. Et il y en aura encore en 2023", analysait le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Ian Foster à l'issue du tirage au sort des poules. En France, on aimerait bien que les Bleus en créé une en battant la Nouvelle-Zélande. Pour Fabien Galthié, c'est un grand défi qui attend ses ouailles face à une équipe qui est un mythe dans le monde du rugby. Mais du côté des Néo-Zélandais, on sait qu'affronter les Tricolores chez eux devant leur public ne sera pas une mince affaire.

La France est un énorme challenge. On regarde avec admiration la manière dont ils sont en train de se reconstruire. On peut voir que le staff est en train de mettre sur pied une équipe avec une grande profondeur. Ils ont les yeux rivés sur 2023. On s'attend à affronter une équipe française dynamique dans un pays qui adore le rugby et qui sera totalement derrière eux. C'est ce genre de matchs qui rend les Coupes du monde si spéciales. Des matchs que nous attendons avec impatience et qui nous font vibrer. Tu sais que si tu n'es pas à ton meilleur niveau, tu vas te faire secouer. Affronter la France en France lors de sa Coupe du monde, c'est quelque chose qui va nous motiver pendant les trois prochaines années.

Finalement, ce tirage est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux aux Bleus comme aux All Blacks. "Certains pensent qu'affronter le pays hôte lors des matchs de poules n'est pas une bonne chose. En particulier la France qui a montré de très belles choses. Mais c'est aussi une chance de se mesurer à une grosse équipe. Le passé nous a montré que deux finalistes peuvent sortir de la même poule." C'est ce qui s'était passé en 2011 avec la victoire finale des All Blacks face au XV de France. Les supporters tricolores ne rêvent d'ailleurs que d'une chose : la revanche des Bleus au Stade de France en 2023 pour un premier titre mondial.