France Rugby. Le chef d’État Emmanuel Macron rendra visite aux Bleus ce lundi !

Selon RMC Sport, le président de la République Emmanuel Macron rendra visite aux Bleus ce lundi, au lendemain du match face à la Géorgie.

Les Bleus ont rendez-vous ce dimanche à 14h au Matmut Atlantique de Bordeaux pour affronter la Géorgie. Au lendemain de cette confrontation, selon RMC Sport, le président Emmanuel Macron se rendra à Marcoussis.

Cette visite coïncide parfaitement avec l’arrivée du choc tant attendu face aux All Blacks le 20 novembre prochain au Stade de France. Le chef d’Etat viendra échanger avec les joueurs pendant deux heures, entre midi et 14h, au centre d’entraînement tricolore. Le Président français avait déjà rendu visite au XV de France en 2019. Il était venu accompagné de Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Une venue justifiée par le départ des Bleus, entraîné à l’époque par Jacques Brunel, à la coupe du Monde 2019 au Japon. On espère, que cette fois-ci, le président français Emmanuel Macron portera chance aux Bleus avant ce terrible choc face aux Néo-Zélandais.

