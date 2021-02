FRANCE 2023. Ces matchs d'ouverture qui pourraient idéalement lancer la Coupe du monde

Quel sera le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 ? On promet les Blacks aux Bleus mais d'autres nations pourraient aussi offrir un beau spectacle.

[SAVE THE DATE] Le calendrier des matchs de France 2023 sera annoncé en direct le 26 FévrierLe calendrier des matchs et des villes de la Coupe du monde 2023 sera dévoilé ce vendredi à 12h en direct depuis Paris. Depuis le tirage au sort des poules du Mondial qui a vu le XV de France hériter de la Nouvelle-Zélande, tous les supporters fantasment sur un match d'ouverture face aux All Blacks. Il faut dire que l'histoire entre ces deux nations à la Coupe du monde est très riche. 1999, 2007, même 2011 et cette finale perdue, ou encore 2015, les chocs entre Français et Néo-Zélandais marquent toujours les esprits. Cependant, ce serait oublier qu'il n'y a pas que les All Blacks dans cette poule A avec les Bleus. L'Italie ainsi que la meilleure nation du continent américain et la sélection ayant remporté la qualification en zone Afrique auront à coeur de faire tomber l'hôte tricolore devant son public. Coupe du monde 2023. Une finale en ouverture avec France vs All Blacks ?

Faire monter la sauce avec les Italiens

Quoi de mieux qu'en match entre voisins pour faire monter la sauce ? On ne vous parle pas ici de bolognaise, mais d'ambiance pour la suite de la compétition. Alors oui, un France vs Nouvelle-Zélande en ouverture, c'est excitant. Mais il ne faudrait pas que les All Blacks sapent le moral des Bleus et de leurs supporters d'entrée. Pour assurer la fête dans les tribunes, on peut compter sur la rivalité avec nos voisins transalpins. De la rivalité mais aussi de l'amitié avant un match qui aura beaucoup de saveur. Les matchs contre les Italiens ne sont jamais faciles à négocier. La Squadra n'a gagné qu'une fois sur le sol français du côté de Grenoble en 1997 mais elle n'a pas oublié la saveur de ses succès sur les Tricolores du côté de Rome en 2011 et 2013.

Un France vs Kenya inédit

L'histoire récente voudrait que ce soit la Namibie qui décroche la place de Afrique 1 et affronte les Bleus. Il est vrai que c'est la meilleure nation du continent africain derrière les Springboks. Les Welwitschias ont participé à six éditions, ne ratant que les trois premières Coupes du monde. Certains d'entre vous auront sans doute oublié qu'en 1995, c'est la Côte d’Ivoire qui s'était qualifiée pour le Mondial sud-africain. Cette année-là, les Eléphants avaient affronté le XV de France. Et en dépit d'une lourde défaite 54 à 18, ils avaient marqué deux essais. Depuis, ils n'ont pas réussi à rééditer la performance et des nations comme le Kenya sont montées en puissance. Contrairement à la Namibie ou encore au Zimbabwe, le Kenya n'a jamais participé au Mondial mais la progression de cette sélection est réelle. Deux fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique en 2011 et 2013, les Kényans brillent particulièrement sur le circuit mondial de rugby à 7. Rapides et puissants, ils posent souvent des problèmes aux Tricolores. Un France vs Kenya serait totalement inédit et à n'en pas douter spectaculaire. VIDEO. Paris 7s - Virimi Vakatawa illumine Jean Bouin d'un offload de l'espace face au Kenya

Attention Teros vaillants

En qui concerne la zone Amérique, plusieurs nations se disputent la première place : le Canada et son voisin les USA, qualifiés à huit reprises pour la Coupe du monde, mais aussi l'Uruguay. Les Pumas déjà qualifiés, il reste encore deux places directes pour cette région. Sachez que le processus de qualification a changé. En effet, la place de Amérique 1 ne reviendra pas au vainqueur de l'Americas Rugby Championship. Les deux champions 2021 de Rugby Americas North et Sudamérica Rugby s'affronteront en match aller-retour. Ce qui offre une chance supplémentaire aux Teros de Germán Kessler de rejoindre les Bleus. En 2019 au Japon, le talonneur avait été une des coqueluches des supporters. Lui et ses coéquipiers avaient notamment livré une superbe prestation pour battre les Fidji, 30 à 27, lors de leur premier match. Plein d'envie, solidaires, ils avaient ensuite connu un coup de mou contre les Géorgiens avant de livrer un gros match face aux Wallabies (19 à 3 seulement à la pause) contre qui ils avaient marqué un essai. Après une bonne préparation et forts de leur expérience acquise en 2019, les Teros seraient à n'en pas douter une équipe à ne pas prendre à la légère. Surtout, on rêve de voir tous les supporters avec une coupe mulet dans les tribunes en hommage à Kessler. ARRÊTEZ TOUT : on a interviewé Germán Kessler, notre coqueluche de la Coupe du monde 2019 !