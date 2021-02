Coupe du monde 2023. Une finale en ouverture avec France vs All Blacks ?

On pourrait assister à une finale avant la finale avec un France vs Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de la Coupe du monde 2023.

Nous sommes à moins de deux ans de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France. La dernière fois que l'Hexagone a reçu cet événement (2007), les plaquages d'Owen Farrell étaient acceptableq. Mais le dernier Mondial au Japon a suscité énormément d'engouement autour du ballon ovale, dans un pays qui ne cesse de se développer es qui avait mis tous les moyens pour faire vivre pleinement la Coupe au monde entier.

Les poules de la coupe du Monde de Rugby 2023 sont...

Cette fois-ci, la France devra relever le défi de faire une plus belle Coupe du monde. Une sorte de surenchère d'amis un peu trop fiers. Personne ne boudera son plaisir tant que toutes les équipes seront justement traitées. Plusieurs étapes sont importantes dans le lancement d'une Coupe du monde. Nous avions pu vivre le tirage au sort en direct du Palais Brongniart avec France 2023. La vente des billets ne devrait pas tarder, tout comme le calendrier des rencontres, le 26 février prochain.

Poule de la mort, chocs au sommet, le debrief du tirage au sort de France 2023

Et c'est sur ce calendrier que le journal L'Équipe a dévoilé ce mercredi la probable affiche pour l'ouverture : France vs All Blacks. Pas tellement de surprises quand on a vu tout ce que le débat a suscité lors du tirage au sort des Blacks dans notre poule. Affronter les Blacks en ouverture était une envie du staff et plus particulièrement de Fabien Galthié. Claude Atcher n'a pas boudé son plaisir également lors du tirage au sort : "Personnellement, j’adorerais un France – Nouvelle-Zélande pour lancer la Coupe du Monde, avait alors confié ce dernier lors d’une conférence de presse. Ça serait un événement que les deux meilleures équipes jouent le premier match." World Rugby pourrait officialiser ce match rapidement, quand on connaît l'attirance envers les Blacks. Ce choix est-il bon ou mauvais dans la préparation et le calcul de pic de forme d'une équipe en Coupe du monde ? On dit souvent que c'est lors du quart de finale que l'équipe doit arriver au summum. Hors après les Blacks, le XV de France affrontera l'Italie et les qualifiés américain et africain.