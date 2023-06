FINALE TOP 14. Le meilleur marqueur du Stade Rochelais sera-t-il en tribunes samedi ?

Avec six essais au compteur, ce Rochelais est le meilleur marqueur de son club en Top 14. Pourtant apte à jouer, il pourrait manquer la finale.

Adoré ou détesté, Teddy Thomas n’a jamais fait l’unanimité. Cette saison est un peu à l’image de sa carrière. Malgré le statut de meilleur marqueur de son club en championnat (six essais), l’international français n’est pas un titulaire indiscutable. Il était même hors groupe pour la finale de Champions Cup. Supersonique en attaque, il est une menace constante pour ses adversaires, mais ses lacunes défensives font de Rhule (un essai) et Leyds (six essais) des options privilégiées. Retour sur une saison sur courant alternatif.

RUGBY. On a analysé la défense de Teddy Thomas face à Clermont : quelles sont ses forces et ses points d'amélioration



Tout juste débarqué du Racing 92, l’ailier de 29 ans doit attendre la 3ᵉ journée de championnat pour porter le maillot du Stade Rochelais. Il enchaîne alors les titularisations, mais montre quelques signes de fébrilité comme lors du déplacement à Bayonne (J6). Ronan O'Gara lui maintient tout de même sa confiance. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble au Racing, la présence du tacticien irlandais est d’ailleurs au centre de son transfert. “J'ai eu la chance de travailler avec Ronan O'Gara au Racing 92, on a eu quelques échanges ensemble, et ça me tenait à cœur de retrouver sa méthode de travail”, déclarait le joueur à Actu Rugby au moment de sa signature.

Double défaite fatale

Teddy Thomas semble avoir trouvé son rythme après la dixième journée de championnat. Il se montre décisif en marquant trois essais en quatre rencontres. Après une double journée de Champions Cup (durant lesquelles il ne joue qu’une mi-temps par match), le retour au Top 14 est compliqué. Le Stade Rochelais subit deux défaites d’affilée au Racing (J16) puis en réception du LOU (J17). Les performances défensives de Teddy Thomas sont alors pointées du doigt. Pour cause, le natif de Biarritz encaisse quatre essais sur son aile. Face à son ancienne équipe, il est coupable d’une montée en pointe créant une situation de 2 contre 1 sur le premier essai de Klemenczak (43’) et d’avoir déserté son aile sur le second (71’). Face à Lyon, il serait malhonnête de lui attribuer l’essai de Toby Arnold (30’) qui est le fruit d’une mauvaise couverture de Dulin, mais il se montre trop passif sur l’essai de Tuisova qui réalise une course de 50 mètres aux côtés du Rochelais avant d’être finalement plaqué dans l’en-but (66’).

VIDÉO. Les Rochelais ont failli dire ''goodbye'' à l’Europe, mais Teddy Thomas était là pour les sauverDeux contre-performances qui auront raison des titularisations de Teddy Thomas. Il est sorti du XV de départ pour les matchs qui comptent. Malgré un doublé héroïque en huitième de finale, il est 23ᵉ homme pour le quart et la demi-finale avant d’être carrément sorti du groupe pour la finale de Champions Cup. En championnat, il disparaît des feuilles de match à l’approche des phases finales : il n’a plus joué depuis la 24ᵉ journée.

On ne cesse de le répéter, une finale se joue à des détails. Teddy Thomas est capable de tout changer sur un exploit personnel, mais nul doute que Ronan O'Gara privilégiera la sécurité défensive. Espérons pour l’ancien Racingman qu’il soit parmi les remplaçants pour qui sait, faire basculer la finale en fin de match, même s'il est très probable que la composition soit la même qu’en demi-finale…