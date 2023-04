EXCLU. TOP 14. Vous vous souvenez du remuant Paul Jordaan ? Il n'a pas abandonné ses rêves de rugby

Retraité des terrains à 27 ans suite à des blessures et de l'usure mentale, l'ancien rochelais Paul Jordaan pourrait bien faire un retour inattendu sur le pré, 4 ans plus tard.

Il a beau n’avoir jamais possédé le CV le plus bouffi du Top 14, ni été le joueur le plus connu de notre championnat, on est pourtant sûr qu’il a marqué d’une pierre blanche son séjour dans l’Hexagone, du côté de La Rochelle. Car comment oublier ce joueur racé, élégant, aux cannes de feu et qui ma foi, "puait" le rugby, comme on dit ? Ajoutez à cela un physique avantageux et vous comprendrez mieux pourquoi Paul Jordaan - car c’est de lui qu’on cause - fut l’un des chouchous de Deflandre, durant ses années sur les bords de l'Atlantique. Entre 2016 et 2019, le Sud-Africain fit les beaux jours du club à la caravelle, avec son numéro 13 dans le dos. Doté de mensurations modestes pour le poste (1m80 pour 88kg), l’ancien centre des Sharks compensait par des qualités athlétiques de folie, un sens du jeu et une vista au-dessus de la moyenne. Dans un profil qui, avec un peu plus de skills et un peu moins de force de pénétration, n’est pas sans rappeler celui de Huw Jones. Deux joueurs qui, pour l’anecdote, s’étaient d’ailleurs croisés en 2016, lors du passage en Afrique du Sud de l’Ecossais durant ses études.

6 NATIONS. Tout le monde parle de Russell et Van der Merwe mais oublie l'exceptionnel Huw JonesEt puis Jordaan, meurtri par les blessures et dont le pays natal lui manquait, avait fini par rompre son contrat qui le liait au club rochelais jusqu’en 2021. Perdre l’un des éléments de base de la belle épopée de 2017 n’avait pas été facile pour les Maritimes, qui avait néanmoins accepté de libérer leur détonateur, en respectant son choix. "Le Stade Rochelais et Paul Jordaan se sont entendus pour libérer le joueur à l'issue de la saison sportive. Le club remercie Paul pour son sérieux et son professionnalisme au cours de ses trois saisons en Jaune et Noir et lui souhaite le meilleur pour son retour en Afrique du Sud."

Afrique du Sud - 28 ans, Paul Jordaan raccroche les crampons pour élever des moutons

Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle d'un certain Johan Goosen , mais sans le chaos ni les selles de cheval au milieu. Car Jordaan, lui, n’a jamais rejoué au rugby depuis. Cap-Occidental , pour s’occuper de la ferme familiale qui passe de main en main depuis 6 générations. " Nous avons aussi une société de safari de chasse où l'on s'occupe de clients internationaux." Quid du rugby, alors ? En 2020, l'homme aux 10 essais sous le maillot rochelais expliquait pour SA Rugby Magazine : " Mystérieux à l’époque de son départ, le champion du monde avec les Baby Boks de 2012 nous confie aujourd’hui s’être installé chez lui, non loin de Durban, dans la région du, pour s’occuper de la ferme familiale qui passe de main en main depuis 6 générations. "J'en ai fini. J'ai décidé qu'il était temps de raccrocher mes crampons et de commencer ma vie après le rugby. Quand vous êtes joueur, vous vivez dans une bulle et beaucoup de garçons en sortent trop tard. Je ne veux pas faire cette erreur. J’ai l’impression que c’était le bon moment, pour moi, pour quitter la scène du rugby et commencer ma vie d'après."