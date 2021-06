EURO 2020 - Comment supporter les Bleus du football quand on est fan de rugby ?

La France débute son Euro face à l'Allemagne. Vous préférez le rugby ? Voici quelques arguments pour vous faire vibrer devant le ballon rond...

Vous avez probablement eu du mal à y échapper : l’Euro 2020 (passons sur le fait que nous sommes en 2021) est là. “Attendez, même sur Le Rugbynistère, on va y avoir droit ?” Eh bien, oui. Après une année qu’on aimerait tous oublier, difficile de bouder notre plaisir à quelques heures du premier match de l’équipe de France de football. Champions du monde en titre, les Bleus ont les qualités pour faire vibrer TOUS les amateurs de sport.

Et parce qu’il n’y a rien de pire qu’un fan de rugby qui rejette le football par principe, voici comment supporter les coéquipiers d’Antoine Griezmann quand on aime le ballon ovale.

Rien ne vaut les phases finales

On l’a vu avec le TOP 14 qui nous a offert de belles émotions ces dernières semaines. Les phases finales ont quelque chose de magique. Et ça tombe bien : hormis la Coupe du monde, aucune grande compétition internationale de rugby n’offre aux supporters ce suspense insoutenable typique des matchs à élimination directe. L’Euro va nous en offrir dès le 26 juin, et la France devrait être de la partie.

(Car oui, la victoire est possible)

Le XV de France va mieux, c’est une certitude. Mais les Tricolores n’ont rien gagné depuis 2010… Une éternité, dans le monde du sport. De son côté, la France de Didier Deschamps peut gagner cet Euro, et s’avance même comme le grand favori de la compétition. Après 2018, les Bleus pourraient bien soulever un nouveau trophée. Amateurs de rugby : n’oubliez pas de vous mouiller la nuque, ça pourrait faire bizarre.

Des revanches à prendre

Le rugby vit grâce à sa passion, souvent symbolisée par des derbys ou d’immenses rivalités entre nations. La France et l’Angleterre en sont le parfait exemple, avec le fameux Crunch. Au football, c’est pareil. Et dès le premier tour, le tirage au sort offre deux immenses chocs face à la bête noire allemande (France - Allemagne 82 > France - Springboks 95) ou le Portugal, vainqueur de la finale 2016… Vous ne serez donc pas dépaysés : chauvinisme et mauvaise foi ont toute leur place dans cet Euro.

Didier Deschamps est Basque

Né à Bayonne, fils d’un ancien joueur de l’équipe première du Biarritz Olympique. DD est la caution “sud-ouest” de cette équipe de France. “Allez, allez… Les Bleus, Blancs, Rouges de l'ami Dédéééé”.

Karim Benzema est de retour

Imaginez que Romain Ntamack soit écarté pendant cinq ans des Bleus, brille et remporte la Champions Cup et le TOP 14 avec le Stade Toulousain durant ce laps de temps, puis revienne à l’aube du Mondial 2031. Vous ne seriez pas excités ?

Et Antoine Dupont est fan de lui

Oui, le petit prodige fait lui aussi partie de la Team Nueve. Vrais reconnaissent vrais…

Vous avez vraiment besoin d’un autre argument, après avoir vu ça ?

Le rugby, dérivé du football

L’histoire est connue. Ce bon vieux William Webb Ellis ne jouait pas aux billes avant d’inventer le rugby, mais bien au football. Eh oui : pensez-y la prochaine fois que vous critiquerez les “pousses-citrouilles” par principe.

Grégoire Margotton

Y a-t-il meilleur commentateur sportif dans le PAF ? Poser la question, c’est y répondre à moitié. Qui sait, on pourrait peut-être le retrouver en 2023 pour le Mondial en France, alors autant s’y habituer.

Un air de 6 Nations

Présente en 2016, l’Irlande est absente, mais les Verts sont remplacés numériquement par l’Ecosse, qui a joué ce week-end du côté de Murrayfield. A part ça ? L’Angleterre, l’Italie, le Pays de Galles et même les Pays-bas ou la Suisse pour les suiveurs du Rugby Europe Trophy. Au fond, cet Euro ressemble sacrément au 6 Nations.

La VAR pour pouvoir critiquer l’arbitre

Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Les valeurs du rugby ont sauté un chapitre, au moment d’évoquer le respect des décisions de l’arbitre. Là non plus, vous ne serez pas dépaysés. Avec la vidéo mise en place du football, vous pourrez aussi commenter les coups de sifflet de l’homme en jaune.

United Colors of Benetton

Un Brésilien qui joue avec l’Ukraine, un Français qui représente l’Espagne… Oui, en fait, il y a une caméra cachée et le football a décidé d’être exactement comme le rugby ?

Canapé, chips et saucisson

Les Bleus ont la MGB (Mbappé, Griezmann, Benzema), le supporter a le CCS. Qu’on aime le rugby, le foot ou le curling (n’abusez pas trop quand même), la recette d’un match réussi reste la même. Les amis, le barbecue et la bière (avec modération) sont un bonus non négligeable. Vous voyez que ce n’est pas bien difficile ! Alors bon Euro 2020 à tous, et allez les Bleus !

