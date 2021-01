Et si les Lions britanniques et irlandais venaient jouer en France en 2021 ?

Les Lions britanniques et irlandais doivent se rendre en Afrique du Sud cette année. Mais un supporter a imaginé un autre programme... en France.

Nouvelles restrictions liées au Covid-19 en Afrique du Sud : la Currie Cup s'adapteLa situation sanitaire en Afrique du Sud mais aussi au Royaume-Uni combinée aux performances du XV de France en 2020 ont fait naître une idée folle dans l'esprit d'un supporter. Et si les Lions britanniques partaient non pas en tournée à la pointe du continent africain mais de l'autre côté de la Manche ? Pour rappel, la sélection des meilleurs joueurs britanniques et irlandais se déplace tous les quatre ans pour défier une nation de l'hémisphère sud ainsi que des formations locales. En 2021, les Springboks étaient au programme ainsi que les Stormers, les Sharks et les Bulls. Mais dans la situation actuelle, et alors que le virus circule activement dans le monde, la tournée se retrouve aussi menacée. Après le Tournoi, au tour de la tournée des Lions britanniques d'être menacée

Si d'aventure les Lions venaient à jouer en France, ce serait une grande première. Cet internaute a déjà imaginé le programme avec une série de dix matchs, dont sept contre des clubs de Top 14. Bien sûr, cela demanderait d'adapter le calendrier des équipes comme celui du XV de France. Mais on peut imaginer que d'ici au mois de juillet, les supporters pourront revenir dans les stades. Imaginez un peu les retombées financières pour les clubs concernés, voire le rugby français dans son ensemble, pour ces affiches à guichets fermés. Après un an et demi compliqué, les clubs de Top 14 ne seraient pas contre un "match amical" face aux Lions en guise de préparation à la nouvelle saison.

France vs Lions Tour schedule (obvs could make 12 games and include La Rochelle and Stade Francais)



Game 1 - Toulon

Game 2 - Lyon

Game 3 - Toulouse

Game 4 - Bordeaux

Game 5 - France A

Game 6 - Racing Metro

Game 7 - 1st Test

Game 8 - Clermont

Game 9 - 2nd Test

Game 10 - 3rd Test — Adrian Slabbert (@adrian_slabbert) January 2, 2021

Des rencontres qui auraient une saveur toute particulière si d'aventure le 6 Nations venaient à être reporté, joué à huis clos cet hiver ou bien annulé. Une éventualité que les organisateurs n'envisagent pas tant les acteurs concernés ont besoin de l'argent qui découlent des matchs. Mais cette tournée hypothétique des Lions en France pourrait dans un sens remplacer le 6 Nations, les fédérations britanniques se partageant les revenus. Mais l'Italie pourrait ne pas appréciée d'être laissée de côté. Huis clos, bulle sanitaire, report, les dernières nouvelles du Tournoi 2021