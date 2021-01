Huis clos, bulle sanitaire, report, les dernières nouvelles du Tournoi 2021

Le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2021 doit être donné dans un peu plus d'un mois mais de nombreuses questions restent encore sans réponse.

Le Tournoi des 6 Nations 2021, c'est dans un peu moins d'un mois avec le déplacement du XV de France en Italie. Cependant, la situation sanitaire outre-Manche, avec une augmentation des cas au sein de plusieurs clubs anglais, mais aussi en Irlande, laisse planer le doute d'un report. Pour l'heure, cette éventualité n'est pas à l'ordre du jour si on en croit les dernières informations glanées par le Midi Olympique. En premier lieu parce que les fédérations ont plus que jamais besoin des retombées financières liées aux matchs (environ 17 millions chacune). Pour le président de la FFR Bernard Laporte, il est vital que le Tournoi ait lieu. Comme lors de la Coupe d'Automne des nations, on est même prêt à jouer à huis clos. Mais cela dépendra principalement des mesures prises par les gouvernements. "Pour l’ouverture du Tournoi, nous attendrons donc jusqu’à mi-janvier pour instaurer ou pas un huis clos total. En fonction du contexte, nous nous adapterons, week-end après week-end", explique le directeur du Tournoi des 6 Nations, Benjamin Morel.



S'il y a fermeture des frontières pour tout le monde ce sera une autre histoire. Dans un précédent article, nous avions évoqué la possibilité de faire jouer le Tournoi dans un seul et même lieu comme ça a été le cas en NBA ou bien avec la Ligue des Champions. Cette hypothèse de bulle sanitaire ne semble pas à l'ordre du jour. Mais comme pour le huis clos, l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des pays concernés et les décisions de chaque état auront un impact sur la compétition. Comme cela avait été le cas en octobre dernier, les supporters, joueurs et entraîneurs sont donc dans l'attente. Des décisions devraient être prises à la mi-janvier. D'ici là, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié aura dévoilé le 8 janvier la liste des joueurs retenus pour préparer la compétition.