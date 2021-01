Après le Tournoi, au tour de la tournée des Lions britanniques d'être menacée

Après l'apparition d'une souche mutante du Covid au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, la tournée des Lions 2021 pourrait bien être reportée.

Et si après les JO et l'Euro dans les autres disciplines, la traditionnelle tournée des Lions britanniques et irlandais était à son tour reportée ? Alors que les organisateurs avaient confirmé sa bonne tenue à l'été 2021, le Daily Mail nous apprend que la donne pourrait bien changer très prochainement. D'après lui, l'idée initiale était de ne prendre une décision ultime qu'en mars mais une souche mutante du Covid étant apparue ces dernières semaines au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, le pays hôte, le verdict utime concernant la tournée prévue du 3 juillet au 7 août pourrait bien être pris dès la fin du mois de janvier pour avoir le temps de se retourner.

Le report vraisemblablement d'un an de celle-ci entraînerait de vrais problèmes d'organisation et de calendrier. Mais son annulation pure et simple paraît pour l'heure inenvisageable pour les fédérations concernées étant donné les retombées économiques découlant de ces 3 confrontations de prestige organisées tous les 4 ans.