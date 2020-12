Nouvelles restrictions liées au Covid-19 en Afrique du Sud : la Currie Cup s'adapte

Le gouvernement sud-africain a annoncé de nouvelles mesures afin de limiter la propagation du Covid-19 en Afrique du sud. Ces restrictions auront des conséquences sur l'horaire des rencontres de Currie Cup.

Les compétitions européennes de rugby ne sont donc pas les seules à être frappées par l'épidémie de Covid-19. L'Afrique du Sud, où se dispute actuellement la Currie Cup, va devoir elle aussi s'adapter aux mesures imposées par son pays. La Nation Arc-en-Ciel connaît une recrudescence du nombre de cas positif au virus, et le président Cyril Ramaphosa, pointe du doigt les écarts en tout genre entrevus à l'issue des fêtes de Noël. Soit. Conséquences, le port du masque devient obligatoire, la vente d'alcool interdite, et le couvre-feu initialement prévu de 23 heures à 6 heures du matin, est avancé à 21 heures. De ce fait, bars et restaurants devront terminer leurs activités, une heure avant, comprenez à 20 heures pétante.

Dans cette situation quid du rugby ? Comme le confirme Rugbyrama, le sport professionnel a le droit par le biais d'une dérogation délivrée par le Département des Sports, des Arts et de la Culture de pratiquer. En revanche, toutes rencontres devront se terminer avant 20 heures, dans le but de respecter le couvre-feu instauré une heure plus tard. Les matchs de la septième et dernière journée de Currie Cup, programmés dans quinze jours, sont donc avancés, dont deux se dérouleront à 16h30. Tout comme celui de ce samedi, opposant les Cheetahs à la Western Province pour le compte de la sixième journée, prévu dans un premier temps à 19h.