Équipe de France. Ntamack/Jalibert associés chez les Bleus ? Les anciens donnent leur avis !

Alors que l'association Jalibert/Ntamack semble de plus en plus évidente, plusieurs anciens ouvreurs du XV de France ont donné leur avis sur la question.

Nous voilà désormais à 10 jours du premier test de novembre qui opposera le XV de France au Pumas. Une rencontre alléchante, qui pourrait bien voir naître la première association Jalibert/Ntamack chez les Bleus ! En effet et depuis quelques jours, les bruits de couloirs ne cessent de se multiplier, annonçant la paire titulaire face à l'Argentine. Un choix audacieux, qui placerait Ntamack en premier centre, dans le rôle d'un 5/8. Pour ce faire, le journal L'Équipe a sondé d'anciens ouvreurs du XV de France pour leur demander leur avis sur cette association.

RUGBY. Règle 50/22 : vers la multiplication des ''5/8'' dans un avenir proche ?Si les avis sont assez mitigés, la plupart souhaitent tout de même voir ces deux joueurs alignés sur le terrain. L'ancien ouvreur du RCT et de Toulouse Yann Delaigue estime que "quand on a deux joueurs de ce talent-là, il faut les associer". Même son de cloche pour Gérald Merceron, pour qui cette question ne devrait même pas être posée : "Il faut qu'ils soient tous les deux sur le terrain".

Jalibert en 10 et Ntamack au centre, forcément la (seule) solution ?

Lorsque l'on parle d'associer les deux ensemble, la première idée qui nous vient est celle qu'utilisera certainement Galthié face à l'Argentine : Jalibert à l'ouverture et Ntamack en premier centre. Une option qui semble évidente pour pas mal de monde, surtout que le Toulousain a déjà évolué à ce poste. C'est en tout cas l'avis de David Aucagne, ancien joueur de Pau et de Montpellier notamment : "Ntamack a des repères au centre. C'est intéressant de les utiliser ensemble pour avoir deux ouvreurs sur le terrain, qui enrichissent ton jeu, si tu en places un à gauche et l'autre à droite, pour lancer le jeu, ou décaler le jeu au pied". Un choix qui installerait effectivement beaucoup d'incertitudes pour les défenses adversaires, et qui pourrait permettre d'essayer plus en profondeur la charnière Dupont/Jalibert. Une perspective qui plaît à François Trinh-Duc : "Associer Dupont et Jalibert à la charnière, ça risque de filer le tournis à pas mal d'avants. Le choix dépendra de l'adversaire (...) mais je pense vraiment que Jalibert et Ntamack sont complémentaires".

XV de France. Ntamack, Jalibert, ou les deux ? Huget a tranché

Oui mais voilà, le principal argument des détracteurs de cette association est que Ntamack est bien plus gestionnaire que le Bordelais, un avantage non négligeable au niveau international. De plus, replacer le Toulousain au centre chamboulera une charnière qui marche sur l'eau depuis le début de saison. Un avis que partage Thomas Castaignède, qui verrait plutôt Jalibert à l'arrière : "Ntamack est très anglo-saxon dans son approche tactique, c'est un métronome, un organisateur et un bon défenseur. C'est pourquoi je le titulariserais à l'ouverture, et Jalibert à l'arrière, afin qu'il intervienne comme ouvreur où il le souhaite (...) à la manière d'un Ramos avec Toulouse, ou McKenzie chez les All Blacks". Un avis loin d'être bête, d'autant que Jalibert a déjà occupé (de rares fois) ce poste avec l'UBB.

Alors, plutôt d'accord avec David Aucagne ou Thomas Castaignède ? À vous de voir, mais il est sûr que nous aurons vite des réponses à nos questions, lors du match face aux Argentins.