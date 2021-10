Equipe de France. Jalibert et Ntamack associés pour le 1er test de novembre ? On y va tout droit !

Alors que les Bleus se sont retrouvés ce dimanche à Marcoussis, plusieurs options se dégagent de la première compo' face à l'Argentine. Avec Jalibert et NTK.

En ce lundi matin, alors que l'essentiel de nos Bleus se sont réveillés sous le ciel grisonnant de Marcoussis, deux questions animent l'actualité des Tricolores et pour ainsi dire, de leurs supporters. La première : qui Fabien Galthié annoncera comme capitaine pour cette tournée de novembre cet après-midi ? Ici et contre de nombreuses attentes qui voyaient naturellement Julien Marchand, Anthony Jelonch ou Gaël Fickou tenir la corde, il se dit que le brassard devrait finalement être confié à Antoine Dupont, à qui ce rôle sied à merveille du côté de Toulouse ces dernières semaines.

TOP 14. Dupont, derby et essai en folie : Stade Toulousain-Castres a fait parler la poudre sur les réseaux sociaux !

Pour la seconde, c'est encore une fois la surprise du chef qui primerait. Ainsi, à la question "le staff des Bleus va-t-il associer les maestros Matthieu Jalibert et Romain Ntamack cet automne", il faudrait une nouvelle fois répondre à l'affirmative. Alors que l'option circule sérieusement entre les murs du CNR depuis quelque temps mais laissait à penser qu'elle ne verrait jamais le jour, elle pourrait finalement être testée, avec les conséquences qu'annonçent Rugbyrama. C'est à dire avec NTK en 12, bien sûr, mais pas aux côtés de Gaël Fickou, non. En l'absence d'Arthur Vincent mais aussi de Gabin Villière, tous deux blessés, il faudrait aussi trouver un ailier gauche. Et si Vincent Rattez a été rappelé et connaît le projet, c'est le profil très sécurisant de Fickou pourrait finalement être choisi pour porter le numéro 11, du moins lors du premier test face à l'Argentine.

Equipe de France. Associer Ntamack et Jalibert, le staff des Bleus y pense sérieusement

Ainsi, tout porte à croire que l'axe 10-12-13 soit composé de Jalibert, Ntamack et Vakatawa, avec une ligne de 3/4 complètement chamboulée, donc, au gré des absences et des formes de chacun. Une possibilité qui tient d'autant plus la route qu'hasard ou non, il n'aura échappé à personne que Romain Ntamack a glissé au centre (tiens tiens) lors de la dernière demi-heure du match entre Toulouse et Castres, samedi. Le Stade a-t-il fait cela dans des intêrets communs avec le XV de France, ou était-ce purement dû à un concours de circonstances ? Réponse au plus tard dans 10 jours...