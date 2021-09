XV de France. Ntamack, Jalibert, ou les deux ? Huget a tranché

Yoann Huget s'est exprimé au sujet de la concurrence Ntamack-Jalibert. Selon, l'ancien trois-quarts aile, sur le terrain, il ne pourra en rester qu'un.

Ntamack par ci, Jalibert par là. Qui aligner avec le numéro 10 sous la tunique de l'équipe de France ? Depuis quelque temps, le débat n'en finit plus d'être alimenté, pouvant même devenir lassant à la longue pour certains, Fabien Galthié étant finalement le seul décisionnaire. La majorité du microcosme rugbystique français y va de son opinion. Ce jeudi, invité du plateau du Late Rugby Club sur Canal +, l'ancien ailier de Toulouse Yoann Huget a donné son avis sur la question. Selon lui, l'hypothèse de voir les deux joyaux aux profils diamétralement opposés associés prend du plomb dans l'aile. La faute à une paire de centre indéboulonnable ou même à l'ascension de Melvyn Jaminet, qui pourrait s'imposer à l'arrière en vue de 2023. Huget explique : ''Les associer ? Pour moi, cela me paraît difficile. Ce sont deux forts tempéraments, deux compétiteurs et le choix du sélectionneur est de mettre un numéro 10. Depuis quelques années, on se plaint du fait que l'on n'a pas de numéro 10.''

Avant de trancher, entre le Toulousain et le Bordelais : ''Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une charnière qui joue ensemble comme dans les plus grandes nations du monde, il faut faire confiance à cette charnière-là. Jalibert en 15 ? C'est un autre débat. Je pense qu'il faut installer vraiment quelqu'un jusqu'à la Coupe du Monde et partir comme ça parce que toutes les autres nations ont une charnière installée même deux ans avant la Coupe du Monde, même pour le confort du joueur. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, Romain Ntamack sera meilleur que Matthieu Jalibert et Matthieu Jalibert sera meilleur que Romain Ntamack. Mais il faut installer quelqu'un. La charnière, c'est Dupont-Ntamack.''

Avant de conclure sur le sujet : ''Il faut trouver une ligne conductrice en équipe de France. La paire de centre Fickou-Vakatawa on ne peut pas la bouger. L'équilibre est parfait, on ne peut pas faire rentrer quelqu'un. Il faut faire des sacrifices, et c'est comme ça. ''