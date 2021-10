Rugby. L'Argentine avec 14 ''Français'' pour défier le 15 de France en novembre

La liste des joueurs retenus par l'Argentine pour la tournée de novembre a été dévoilé. Un groupe où figurent de nombreux joueurs de Top 14.

Mario Ledesma dévoile sa liste pour la tournée d'automne des Pumas. On note seulement deux nouveaux joueurs parmi les 32 appelés par le sélectionneur argentin pour la tournée argentine dans l'hémisphère nord. Facundo Cordero (le frère de Santiago) des Exeter Chiefs et Ignacio Ruiz des Jaguares XV font leur apparition dans le groupe. Tandis que le Toulousain Chocobares et le Perpignanais Joaquin Oviedo, ainsi que Lezana, sélectionnés pour le Rugby Championship, sortent de la liste. À noter également le retour de Tomas Cubelli, qui avait déclaré forfait pour le Rugby Championship, mais qui fera partie d'un contingent de 14 joueurs à évoluer en France, dont 12 en Top 14. Pablo Matera et Santiago Medrano, exclus du groupe la semaine du dernier match du Rugby Championship face à l'Australie pour avoir enfreints les règles sanitaires, sont bien présents. Les Pumas débuteront leur tournée face à la France le 6 novembre au Stade de France, puis se déplaceront à Trévise pour jouer l'Italie le 13, avant d'affronter l'Irlande le 21 à l'Aviva Stadium.

Le groupe argentin :