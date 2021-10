Equipe de France. Le capitanat d'Antoine Dupont ne fait pas l'unanimité ? Pourtant, il devrait !

Le capitanat de Dupont n'est pas vraiment contesté, mais beaucoup auraient aimé voir des garçons plus expérimentés comme Fickou. Pourtant, tout parle pour lui.

"De par ses prestations depuis quelque temps, c'est vrai qu’il s'imposait un petit peu". Invité par la presse à donner son opinion quant à la nomination d'Antoine Dupont comme capitaine du XV de France pour la tournée d'automne à venir, l'arrière rochelais Brice Dulin n'y est pas allé par quatre chemins. Comme les autres Bleus interrogés d'ailleurs, Dylan Cretin en tête, sûr qu'il va "rester le même dans sa façon d’être". Et comment aurait-il pu en être autrement, au juste ?

En plus d'évoluer sur une autre planète en termes de performance, "Toto" semble réellement avoir changé de dimension depuis quelque temps. Déjà parce que dans son sillage, c'est toute l'équipe qui avance et qui est tirée vers le haut ; bon début pour un capitaine, non ? Au-delà de ses qualités physiques et de gestuelle que tout le monde connaît, le natif de Lannemezan semble aussi avoir franchi un palier concernant sa capacité de gestion et son jeu au pied depuis de nombreux mois maintenant, chose qui lui a pourtant longtemps été reprochée. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est aujourd'hui considéré par de (très) nombreux observateurs comme le meilleur joueur du monde, tout simplement.

Mais Dupont, et c'est aussi là que son statut a considérablement changé en 2021, est aussi devenu plus leader. Toujours pas en devenant un grand bavard, mais plutôt en restant ce garçon très sérieux à l'entraînement, respectueux, souriant, humble, intelligent et surtout de plus en plus affirmé dans les prises de décisions collectives, dans les conseils qu'il se permet de prodiguer. Disons qu'au-delà de le réclamer, Dupont assume son rôle sans broncher, en restant le même et en continuant d'évoluer au même niveau, si ce n'est plus. Toujours avec cette permanente impression qu'avec lui tout est simple, que tout le touche, le concerne, sans jamais l'atteindre...

Mais alors que répondre à tous ceux qui hurlent sur tous les toits que le capitaine aurait dû être Gaël Fickou au nom de son expérience (63 sélections) ou Julien Marchand au titre de son caractère bien assumé et du rôle qu'il occupe déjà avec le Stade Toulousain ? Simplement qu'eux aussi étaient légitimes, il est vrai, mais qu'il n'y a aucune crainte à avoir pour le demi de mêlée de 24 ans. D'ailleurs, via L'Equipe, le principal intéressé coupe court à tous ceux qui arguent aussi que ce nouveau rôle serait une pression supplémentaire sur ses épaules et le dénaturerait :

Si le staff m'a choisi pour prendre le poste de capitaine, c'est pour ma façon d'être et l'homme que je suis, donc je n'aurai pas à changer ma façon de fonctionner. Je pourrais aussi bien me concentrer sur mon jeu que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi cela aurait de l'influence. Après je vais rester comme je suis, je ne vais pas changer ma façon d'être.

À ce titre, n'oubliez pas que c'est lui-même qui a mené le Stade Toulousain à la victoire en Champions Cup en mai dernier, alors que Julien Marchand était suspendu. Aussi qu'en ce début de saison, c'est également lui qui l'un des capitaines du club le plus épié de l'Hexagone (4 capitanats sur 8 possibles). L'avez-vous pour autant plus stressé, perdu, ou dénaturé ? Au contraire, il n'est jamais apparu aussi fort. Mieux, il a aussi prouvé aux yeux de tous que son relationnel avec les arbitres était excellent et soyez-en sûr, cet aspect a compté dans sa nomination au brassard du XV de France. Certes, Dupont ne conteste pas toutes les décisions des officiels et ne quémande pas 10 fois pour espérer avec 1 récompense. Mais comme il dit si bien, "les arbitres sont souvent les mieux placés, ils connaissent souvent bien mieux la règle que nous". Et puis quand vous êtes le meilleur joueur du monde, pas besoin de forcer votre aura...

