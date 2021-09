VIDEO. Quand l'arbitre M. Chalon félicite Antoine Dupont pour son attitude irréprochable en tant que capitaine

Au-delà de son grand match, Antoine Dupont s'est aussi distingué face à Clermont par son attitude idéale envers le corps arbitral tout au long de la rencontre.

Tout au long de sa carrière d'arbitre professionnel, Maxime Chalon a dû en voir passer des joueurs. Arbitre en Top 14 depuis 2014, on vous laisse imaginer le nombre de capitaines avec lesquels s'est forcément entretenu l'ancien demi de mêlée briviste. Des capitaines avec qui on le sait, les relations vont du très cordial au très chaotique, parfois. Pourtant, au vu de son action juste après le coup de sifflet final, on jurerait que cet informaticien de profession n'a que très rarement rencontré des garçons aussi respectueux qu'Antoine Dupont.

Car cette saison, en plus d'être toujours le monsieur + du Stade Toulousain, le meilleur joueur européen de la saison dernière occupe aussi un nouveau rôle au sein des Rouges et Noirs : celui de capitaine (quand Julien Marchand n'est pas là). Et comme dans son jeu, l'enfant de Castelnau-Magnoac est visiblement parfait dans son attitude envers le corps arbitral. En tous cas, après un match assez tendu, M. Chalon a lui-même tenu à le remercier pour son fair-play après la rencontre.

On ne vous entend jamais. Quand vous venez me voir, c'est pour des choses pertinentes et vous écoutez ma réponse donc c'est génial. Continuez comme ça !

Un extrait à retrouver dès 1:01 minute de la vidéo ci-dessous :