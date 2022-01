Équipe de France. Jalibert touché à une cuisse, sa participation au Tournoi remise en cause ?

Sorti suite à une gêne ressentie au niveau de la cuisse alors qu'il restait un peu plus de demi-heure de jeu, Matthieu Jalibert pourra-t-il participer au Tournoi des 6 Nations ?

Inquiétude sur le XV de France et Jalibert. Ce mardi, Fabien Galthié annoncera la liste des Bleus pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Touché à la cuisse ce dimanche face aux Scarlets, Matthieu Jalibert sera-t-il rétabli ? En effet, le demi d'ouverture de l'UBB est sorti sur blessure peu avant la 50ème minute de jeu, lors de la large victoire de sa formation. Alors qu'il s'apprêtait à tenter la transformation de l'essai de Louis Bielle-Biarrey, le demi d'ouverture s'est étiré avant de demander illico presto le changement après avoir manqué sa tentative.

VIDEO. UBB. Jalibert, Cordero et Woki font le show pour un essai de magiciens

Pour rappel, Matthieu Jalibert avait également subi une béquille à la cuisse lors de la réception du Stade Toulousain qui l'avait contraint de céder sa place à la mi-temps et l'avait écarté des terrains plusieurs semaines. Ce dimanche, il devait démarrer la rencontre sur le banc, mais a remplacé au pied levé François Trinh-Duc. Croisons les doigts pour que sa participation au Tournoi ne soit pas remise en cause. Pour lui et pour le XV de France, qui en aura grandement besoin.