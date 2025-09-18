TOP 14. En pleine bourre, la Section Paloise perd un cadre de sa charnière jusqu'en novembre

Connexion anglaise brouillée : la Section Paloise perd un cadre de sa charnière jusqu'en novembre.

Partie sur les chapeaux de roue, la Section paloise va-t-elle confirmer son excellent début de saison sur la pelouse de Clermont ce week-end ?

TOP 14. Le début de saison laisse des traces : Clermont ''à poil'' pour recevoir Pau ?Le club béarnais devra en tout cas faire sans son demi de mêlée anglais Dan Robson. L'expérimenté international de 33 ans, qui forme une charnière très complémentaire avec son pote Joe Simmonds, va être absent au moins 6 semaines, informe Rugbyrama.

L'ancien des Wasps souffre en effet d'une fracture du péroné et ne devrait pas être de retour à l’entraînement avant le début du mois de novembre.

Daubagna de retour

Heureusement, le staff béarnais va pouvoir composer avec un autre joueur d'expérience à ce poste si stratégique, avec le retour de Thibault Daubagna.

L'homme aux quelque 280 matchs avec Pau a d'ailleurs passé un cap cet été en devenant international lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. Il va pouvoir de nouveau mettre à profit son leadership face à Clermont ce samedi, puisqu'il sera naturellement titulaire, indique le Midol.

TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?Pour rappel, l'historique du club béarnais avait repris l’entraînement plus tard que ses partenaires suite à son expérience internationale. Tout comme Théo Attisogbe ou Emilien Gailleton, il avait donc bénéficié d'une reprise aménagée et avait manqué la 1ère journée de championnat, avant de faire son retour la semaine dernière, sur le banc.

L'ancien compère d'Antoine Hastoy aura donc fort à faire dans son duel face au capitaine et grand talent de l'ASM, Baptiste Jauneau.