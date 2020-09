''Les discussions avec la LNR sont au point mort'', lance Bernard Laporte

Bernard Laporte veut s’expliquer directement avec les clubs au sujet de la libération des internationaux pour les matchs de novembre.

Et ça continue encore et encore. Alors que World rugby a décidé d’étendre la fenêtre internationale de l’automne, la LNR et les clubs de Top 14 ne sont pas d’accord avec cette décision. L’équipe de France est censée jouer 6 matchs et les clubs sont réticents à l’idée de devoir libérer leurs joueurs. La LNR a d’ailleurs assigné World rugby à propos de cette décision. La réunion de lundi avec toutes les instances n’a rien changé.

World rugby déplore les attaques judiciaires de la LNRDans L’Équipe, Bernard Laporte est revenu sur cet épisode : "Les discussions avec la LNR sont au point mort. Ce qui m'intéresse, c'est que les décisions soient prises dans l'intérêt de tous. Les discussions ne sont pas rompues, on va trouver une solution, avec les clubs, pas forcément avec la Ligue. Il faut parler avec ceux qui ont les joueurs."

La LNR attaque World Rugby en justice

Pour rappel, la LNR et la FFR n’ont pas encore trouvé d’accord au sujet de la libération des internationaux. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié souhaite avoir 42 joueurs à sa disposition coûte que coûte. XV de France - Appeler des joueurs de Pro D2, une fausse bonne idée de Galthié