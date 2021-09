DISCIPLINE. Top 14. 24 semaines retenues contre Ryno Pieterse, sa sanction réduite

Ryno Pieterse a été logiquement suspendu par la commission de discipline suite à son geste dangereux à l'encontre de Maxime Lucu en Top 14.

VIDEO. Top 14. Ryno Pieterse (Castres) pète une durite et désintègre Maxime Lucu (UBB)Ryno Pieterse a été suspendu par la commission de discipline ce mercredi suite à son geste dangereux à l'encontre de Maxime Lucu en Top 14. Il a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Plaquer, charger, tirer, pousser, ou saisir un adversaire dont les pieds ne touchent pas le sol". La commission avait retenu le point d'entrée le plus haut pour ce geste, soit 24 semaines, compte tenu des éléments du dossier et du haut niveau de dangerosité de l'action. Cependant, le joueur du Castres olympique pourrait rejouer après seulement 12 semaines suite à une réduction de la sanction. Son casier disciplinaire vierge, ainsi que sa jeunesse, son inexpérience et conduite avant et pendant l'audience ont parlé en sa faveur.