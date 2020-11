Déterminé et volontaire, le vétéran Ma'a Nonu a impressionné Collazo

Ma'a Nonu n'est pas revenu à Toulon pour se tourner les pouces. Le vétéran all black veut gagner un titre avec le RCT.

En vue contre Agen la semaine dernière, Ma'a Nonu n'est pas revenu à Toulon pour bronzer sur la Rade. Le centurion all black est un compétiteur. Et s'il a tout remporter avec la Nouvelle-Zélande, son palmarès en club est toujours vide. Avec le RCT, il n'a pas fait mieux qu'une finale de Top 14 perdue en 2017 face à Clermont. Il y a comme un goût d'inachevé. Aussi, le centre n'a jamais vraiment oublié Toulon et ses supporters comme l'a confié son entraîneur Patrice Collazo à Var Matin. "Ma’a a beaucoup gagné avec les All Blacks mais rien en club. Je sais que pour lui, c’est une grosse frustration. C’est quelque chose qui lui manque." Lorsque le technicien a pris contact avec lui, il s'est rendu compte qu'il était au courant de toutes les évolutions au sein du club varois. "Je savais qu’il se tenait au courant des résultats et de l’évolution du club et de la manière dont était construit l’effectif avec un amalgame de jeunes joueurs et d’autres plus expérimentés."



Nonu a donc retrouvé la Rade non pas avec un statut de star mais de transmetteur. "Il a une capacité à faire jouer juste autour de lui." On l'a vu contre le SUA avec sa belle passe au pied pour l'essai de Dakuwaqa. De par sa mentalité et son engagement sur le pré et en dehors, il montre aussi l'exemple. Nonu, c'est un joueur "capable de venir à 6h30 le matin pour faire des extras et se remettre en forme très vite." Alors oui, il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il compense par son expérience et sa détermination. "Il ne sera pas à 100 % du Nonu champion du monde, mais il se donne à 100 % les moyens. Quand on est un grand joueur, la vérité vient toujours du terrain et il n’aime pas mentir." En froid avec Galthié lors de son départ, Ma'a Nonu a toute la confiance et le respect de Collazo. Nul doute qu'il saura le lui rendre sur le pré. "Je ne suis pas surpris par Ma’a. Avec lui, c’est du donnant-donnant."