Nonu ne rate pas son retour à Toulon avec une passe au pied inspirée et la victoire bonifiée [VIDEO]

Ce samedi, Toulon est allé s'imposer sur la pelouse d'Agen en Top 14 avec le bonus offensif à la faveur de cinq essais marqués.

Le 18 mai 2018, non ce n'est pas la dernière fois qu'Agen a remporté une rencontre en Top 14. Mais le dernier match joué par Ma'a Nonu avec le RCT avant son retour cet automne. Un fameux match de barrage perdu à Mayol face au LOU 19 partout. Ce samedi, il n'y a pas eu d'égalité entre Toulon et Agen pour la première titularisation du centre all black. Les Toulonnais ont dominé cette rencontre face à des Agenais qui, s'ils ne manquent pas d'envie, n'y arrivent plus depuis neuf matchs. En revanche, tout a souri aux Varois à Armandie à l'image de ces deux très belles passes au pied de Nonu et Serin pour les essais de Dakuwaqa (18e) et Rebbadj (80e). Dominateurs physiquement et techniquement, les Toulonnais ont joué juste comme sur la première réalisation avec une série de passes sur pas du plus bel effet. Grâce à cette victoire, ils occupent la 4e place provisoire du classement. Pour le SUA, l'espoir du maintien s'éloigne petit à petit mais il existe encore puisque le CO n'est que neuf points devant. Crédit vidéo : Canal +