Des changements tardifs, Serin et Bouthier en survêtement ? Fabien Galthié explique la stratégie.

Face à l'Irlande, le XV de départ a finalement très peu bougé, ou alors très tardivement. Le sélectionneur explique la stratégie.

"Nous avions décidé, sauf blessure ou méforme de ne pas bouger. C’est intuitif mais l’équipe était en place, il ne fallait pas trop la bouger." Vous avez des questions, Fabien Galthié a les réponses. Contre l'Irlande, Baptiste Serin et Anthony Bouthier n'ont pas disputé leur 41e et 7e match sous le maillot du XV de France. Les Tricolores étaient pourtant bien présents sur la feuille de match. Fait rare, mais pas inédit, sur la scène internationale.

En revanche, la stratégie bleue a étonné : si Uini Atonio est rapidement sorti du banc (56e, pour suppléer Haouas), le staff technique a tardé pour faire tourner son effectif. Thomas et Cretin n'ont joué que 13 petites minutes. A peine plus que Taofifenua, remplaçant de Willemse à 9 minutes de la fin. Quant à Bourgarit et Kolingar, ils n'ont foulé la pelouse de l'Aviva Stadium que pour 5 minutes.

Galthié explique avoir été satisfait de l'apport du banc :

Damian Penaud était dans le dur et Teddy Thomas nous a amené son punch. Ce qui est intéressant ce sont les rentrées de nos premières lignes, qui ont su répondre présent en mêlée. Romain Taofifenua et Dylan Cretin ont été performants dans notre système défensif. On avait clairement décidé que sur certains postes, on n’effectuerait pas de changements, mis à part sur blessure ou grosse méforme. Il y a des matches où on sent que l’équipe est en place et qu’il ne faut pas trop la bouger. - via Minutes Sports

En Irlande, Cyril Baille et Julien Marchand auront donc joué 75 minutes. Des premières lignes modernes !

