Dulin, l'arbitrage, les touches, les réseaux sociaux ont fait de l'huile devant Irlande/France

Le match entre l'Irlande et le XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2021 a provoqué de vives émotions chez les supporters sur les réseaux sociaux.

C'est en voyant ces tribunes vides qu'on se rend bien compte que le rugby n'est que le 34ème sport le plus populaire en Irlande, derrière le football gaélique, le hurling, le hockey sur gazon, les courses de lévriers et la sculpture sur pommes de terre.#IRLFRA — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 14, 2021

Voilà ❤️😂🇫🇷🇮🇪 #IRLFRA



📷: pas trouvé la source mais merci à lui 😅 pic.twitter.com/Ptl7BUWoET — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) February 14, 2021

15 minutes de passées et ce match est d'un chiant... 😱😭#IRLFRA — Screech63 (@Screech631) February 14, 2021

Irlandais_Tapent une quille

Dulin_Réceptionne, va tout droit, ruck.

Dupont_Passe à Jalibert

Jalibert_Dégage

Irlandais_recommencent.#IRLFRA — FaitbienGalthié (@FaitbienGalthie) February 14, 2021

Back to the 70’s avec ce jeu merdique de shootasses depuis presque 20 minutes. L’après-midi va être long, long, long ... très long ! #IRLFRA — Omar (@maro1973) February 14, 2021

Quel match magnifique . Les tireurs se répondent à la perfection. 0-0 #IRLFRA — mattr (@MatthIeuTefece) February 14, 2021

Tout le rugby que j’aime pas 😞 #IRLFRA — Billy ! (@Antoine_Billy4) February 14, 2021

Le caméraman qui cadre sur les poteaux a Dublin #IREvFRA#IRLFRA pic.twitter.com/Dmt9UkrRjw — Samy Mojtabi (@samymojtabi) February 14, 2021

Les irlandais ont savonné la balle, les salauds! #IRLFRA — Ze masked cat (@Ze_Masked_Cat) February 14, 2021

#IRLFRA Le fameux arbitrage anglo-saxons qui est juste là pour niquer la France... — Huguesx7--48 (@Huguesx7_48) February 14, 2021

il tend la jambe et a un coup d'oeil bien sûr que c'est volontaire 😂😂#IRLFRA — Nesflix (@Cyam73940572) February 14, 2021

Ce match va être très difficile et sans doute très chiant à regarder... #irlfra — La droite de Momo 👱🏻‍♂️🤛🏽 (@forcatdubitume) February 14, 2021

France are currently being the France you’d expect historically away from home....... #IREvFRA — Andy Goode (@AndyGoode10) February 14, 2021

25 min on a pas gagné une touche #IREvFRA — Philou (@philousports) February 14, 2021

C’est moi ou c’est catastrophique ?

- perte de toutes nos touches,

- en avants multiples,

- pas une phase d’attaque !😱#IREvFRA #IRLFRA #Tournoi6nations — Guillaume Badet (@guillaume_badet) February 14, 2021

J'ai passé des semaines à pleurer devant les touches de l'ASM et la j'ai l'impression ded faire une rechute 😢#IRLFRA — Screech63 (@Screech631) February 14, 2021

Decision to drop Cretin is looking an error so far. Ollivon the only real lineout threat now and makes it much easier for Ireland to defend#IREvFRA — Paul Eddison (@pauleddison) February 14, 2021

Yes Captain Charlesssss ! Réalisme glacial des Bleus qui marque sur leur première incursion #IRLFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) February 14, 2021

Content de voir que 3 passes après contact rapportent plus que 157 chandelles à la con... #IRLFRA — UnAutreRegard (@UnAutreRegard_) February 14, 2021

Ce silence. Quel respect pour les buteurs — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) February 14, 2021

Putain cette action de fou, 0 ballon et on arrive à mettre un essai on serait pas magicien ? #IRLFRA — lukatch (@Spaack_HD) February 14, 2021

Bouffer tout le début du match, moyen en mêlée et en touche, et une occasion un essai, Didier Deschamps est passé à Marcoussis cette semaine. #IREvFRA #IRLFRA — Antoine 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (#pro14fr) (@A_Vauthey) February 14, 2021

And then the French produce a ridiculously good passage of play to score! DuPont creating havoc again, slick offloads and then a decent finish off the bounce pass! So French! #IREvFRA — Andy Goode (@AndyGoode10) February 14, 2021

Cette équipe de France prendrait les restes de ton frigo (un sachet de lardons avariés, du CapriSun, un œuf de caille) et te sortirait un menu entrée-plat-dessert digne d'un 2 étoiles du Michelin.#IRLFRA — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 14, 2021

Marquer un essai aux irlandais, chez eux, à 14 et après s'être fait bouffé depuis le début du match... Rien à dire c'est plus la même équipe de France depuis que Galtié est arrivé#IRLFRA #XVdeFrance — Jarl Anton 🇫🇷 (@Jarl_Anton) February 14, 2021

Malmenés mais pas menés ces Bleus ! L'efficacité clinique. Sans s'affoler pendant les temps faibles. #IRLFRA — Matthieu Malvaso (@MattMalvaso57) February 14, 2021

'On peut passer à +10'

Ok Felipe Contepochvili.#IRLFRA — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 14, 2021

Malgré 10 min à 14, malgré deux millards de chandelle, malgré une touche qui ne fonctionne pas, malgré des fautes, les Bleus sont devant. Un match de gros pénible qu'ils arrivent plutôt bien à négocier. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) February 14, 2021

Ces 10 dernières années quand le #xvdefrance faisait un bon match, il perdait quand même, maintenant quand on est aux fraises total on gagne quand même! #irlfra — lent,merde,heure... (@agrougrou34) February 14, 2021

30 minutes compliquées et derrière réalisme parfait ! C’est bien payé mais les joueurs ont été solides à 14. Il va falloir régler l’indiscipline pour confirmer en seconde période #IRLFRA https://t.co/h7cdrwloA7 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) February 14, 2021

L'efficacité des bleus contre le jeu de combat des Irlandais. Malgré les véritables velléités des verts, ils n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Bleus. A part l'essai refusé de Lowe, ils ont été peu dangereux. De leur côté, les Bleus sont diaboliquement efficaces. #IRLFRA — Ahmed Al Sarraf (@Edsarraf) February 14, 2021

- Les Irlandais : allez dès qu'un français ramasse le ballon on le goume et c'est l'essai

- Alldritt :#IRLFRA #Rugby pic.twitter.com/BqeXTLDLtC — Joreimer (@GodefroyUlric) February 14, 2021

« Le meilleur joueur du monde©️ » qui envoie un parpaing sur Willemse. Cellule de crise psychologique ouverte chez le Canal Rugby Club #IRLFRA #IREvFRA — 🔴⚫️ Flo 🌟🌟🌟 (@FloCastorama) February 14, 2021

Notre tactique c'est de niquer la strat des remplacements en les envoyant un par un en protocole commotion. Habile. #IRLFRA — Mallo. (@MalloDelic) February 14, 2021

Les Irlandais viennent de décider d’arrêter de jouer au bowling avec @GregAlldritt Top fort sur les strikes #IRLFRA — ℕ𝕚𝕔𝕠𝕝𝕒𝕤 𝕋𝕒𝕧𝕒𝕣è𝕤 (@Rupella17) February 14, 2021

Ça vendange en attaque 😏 #IRLFRA — Landry Lg_Pfft (@LandryLg_Pfft) February 14, 2021

Le combat de catch entre Le Roux et Stander est assez passionnant. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) February 14, 2021

Sachez qu'on ne dit plus "braquage à la voiture bélier" mais "braquage à la voiture Alldritt".



Et que ça résume assez bien ce match.#IRLFRA — FaitbienGalthié (@FaitbienGalthie) February 14, 2021

Très étrange. Depuis l'essai refusé à Lowe, on a l'impression que les Irlandais n'y croient plus.#IREvFRA #IRLFRA — Brian Valès (@brian_vales) February 14, 2021

- Quand ton pote t'a dit: '"Vas-y pète un glaçon avec ton front ça risque rien."#IRLFRA 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/EAEijcKLOn — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) February 14, 2021

Toujours pas d’essai de Dupont, quelle pompe #IRLFRA — ⭐️Giannelli Imboulard⭐️ 💜❤️🖤 (@imboulard) February 14, 2021

France really missing Cretin.



Inside you don’t want your line out to be predictable against, is Ireland’s tall timber. — #RugbyToulon (@rugbytoulon_) February 14, 2021

Le niveau de l’Irlande est quand même pathétique. #IRLFRA — Omar (@maro1973) February 14, 2021

OOOHHHH MAIS C'EST QUOI CA ?! DES PASSES ?! — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) February 14, 2021

That's brilliant. Power runners phenomenal, switch of play from Dupont. It's a risky ball but Dulin so composed. Class from France. #IREvFRA — Ben Coles (@bencoles_) February 14, 2021

Offload central from France! So good to watch! #IREvFRA — Andy Goode (@AndyGoode10) February 14, 2021

Superbe ce que fait Dulin sur cet essai ! Sérénité et réalisme incroyable ! #IRLFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) February 14, 2021

Dès qu’on a un lancement propre dans leur camp, on leur fait tellement mal !



Dommage que la touche ait été défaillante et nous ait privés de bons ballons parce qu’on arrive vite à leur mettre le feu.#IRLFRA — Janusport.com (@Janusport) February 14, 2021

Le come back de Dulin dans ce XV de France c’est exceptionnel. L’impression que rien ne peut lui arriver #IRLFRA — Sylvian (@sylvianbdy) February 14, 2021

Les deux passes décisives françaises sont à montrer dans toutes les écoles de rugby: un bras roulé et un truc qu'on ne peut même pas définir par un mot du vocabulaire français.#IRLFRA — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 14, 2021

Vrai bon match de Jalibert pour l'instant, élément déclencheur des décalages français sur les deux essais. #IREvFRA #IRLFRA — Rodich (@Rodi_Chp) February 14, 2021

Bel essai sponsorisé par Pearce qui offre la pénalité sur le renvoi aux irlandais 👌🏻 #IRLFRA — Thib Dharc (@DharcThib) February 14, 2021

Chiotte. Les irlandais qui se relance alors qu'ils nous ont jamais mis en danger. #IRLFRA — CitronVert (@MilshakeTacos) February 14, 2021

LES GRANDS DEBUTS DE L'IRISH CHATTE !!! — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 14, 2021

Qui se rappel d’Anthony Bouthier ? #IRLFRA — 𝔽𝕒𝕟𝕒𝕤 (@Fanas83) February 14, 2021

"la victoire qui se profile"

Essai 3 secondes plus tard#IRLFRA pic.twitter.com/P7Sx2mh1Qo — Suicidation Enclenchée (@LarryLeHasard) February 14, 2021

... qui, en ce jour de la Saint-Valentin, monte des chandelles ! 😅 #IRLFRA #cetalent — angegirl83 (@angegirl83) February 14, 2021

Les Irlandais reviennent à 2 points, ce match s'annonce serré jusqu'au bout 😬🏉



🇮🇪 13 - 15 🇫🇷#IRLFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/QWmqYIyBRd — MyComm (@MyComm_FR) February 14, 2021

Face à un rugby restrictif, seule la victoire sera belle.. #IRLFRA — Rémy Rugiero (@RemyRugiero) February 14, 2021

A late Drop Goal to win it? #IREvFRA #IRLFRA — Cian Ormond (😷2 metres😷) (@cianormo88) February 14, 2021

Les gros qui sont là depuis 70min chapeau.#IRLFRA — Floria (@Ayemraa) February 14, 2021

Le prochain arrière qui joue au pied au lieu d'écarter à l'aile, bon je fais rien parce que je suis en slip dans mon canapé, mais je n'en pense pas moins #IREvFRA — Tuunbaq (@arkanthrope) February 14, 2021

Putain mais quelle chatte ils ont... pénalité sur le poteau et c’est eux qui récupèrent le ballon #IRLFRA — elle (@merylelle) February 14, 2021

C'est le moment de faire rentrer François Thrinh-Duc, pépite en devenir #IRLFRA — rugby cassoulet (@RugbyCassoulet) February 14, 2021

@DimitriYachvili visionnaire qui avait dit aux ailiers de monter sur la pénalité car il peut y avoir poteau 😂 @lartot @francetvsport #IRLFRA — Victor Rouché (@VicoTheChips) February 14, 2021

Je transpire si abondamment... — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) February 14, 2021

Dupont is a magician. This French side are a joy to watch. — Front Row Grunt (@FrontRowGrunt) February 14, 2021

Le Roux au soutien encore à la 70eme c'est assez remarquable #IrlFra — Marc S. (@K_rembarre) February 14, 2021

Mon fils me juge sur cette fin de match #IRLFRA pic.twitter.com/TabCKB4TEC — lecoyote😷🏉🔴⚫🍻 (@lecoyotegrrr) February 14, 2021

On va se faire punir à la dernier minute si ça continue #IRLFRA #IREvFRA — 🍷 (@I_LIKEIT_THAT) February 14, 2021

Niveau d’huile au max la 😱 #IRLFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) February 14, 2021

#IRLFRA

Vous la voyez venir, la défaite à la dernière seconde ? @FFLose est bien silencieux... — Why_not (@tonystheme) February 14, 2021

quel match de merde il était temps qu’il se termine #IRLFRA — paulo (@Khalveesi) February 14, 2021

Un match qu'on aurait perdu dans un passé récent. Mais on reste à portée de n'importe quelle équipe avec un peu de cœur et d'agressivité, autrement dit l'écosse ou l’Angleterre ne seront pas faciles à jouer.

On prend, mais au boulot ! #IRLFRA #IREFRA #IREvFRA — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 🇵🇱 (@benjisop) February 14, 2021

A vendre d’huile d’olive fraîchement pressé en fin de match #IRLFRA — thibaud davy (@thibdavy) February 14, 2021

Dupont qui gratte le dernier ballon..même quand il n'est pas extraordinaire, il fait gagner son équipe #IrlvFra #6nations2021 #IRLFRA — Mathieu Méric (@brulersamaison) February 14, 2021

Magnifique victoire des bleus dans un match de tactique de très haut niveau. Super cadeau pour la 60eme sélection de @FickouG à même pas 27 ans...👏🏾

🇫🇷❤️💪🏾#IRLFRA — Yannick Nyanga (@YannickNyanga) February 14, 2021

Elle fait plaisir à voir jouer cette équipe du #XVdeFrance 😍 Cette année il y a vraiment quelque chose à aller chercher... 💪🏻 #IRLFRA #IRLvFRA — No One (@MJacqadit) February 14, 2021

La « défaite encourageante » change de camp... #IRLFRA — ladep (@ladep_nx) February 14, 2021