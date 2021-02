XV de France. Agressif mais discret, on a analysé la performance d'Anthony Jelonch pour vous !

Titulaire en 6 pour amener sa densité aux Bleus, Anthony Jelonch a rempli sa part du contrat à Dublin, sans être exceptionnel non plus. Focus.

Cette victoire des Bleus en terre irlandaise s’est donc jouée à la force des bras. Vous le savez, même face à une équipe des Verts quelque peu diminuée et plus aussi maître de son sujet qu’il y a quelques années, on ne s’impose pas à l’Aviva comme on va prendre un verre au café du coin (lorsqu’ils sont ouverts). Les 10 ans de disette française jusqu’à aujourd’hui en sont bien la preuve. Oui mais on ne cesse de le dire depuis plusieurs mois, les Tricolores ont aujourd’hui tout le potentiel d’une grande équipe, les leaders, aussi. Pêle-mêle, on citera Grégory Alldritt, Brice Dulin ou Antoine Dupont, impériaux sur les fondamentaux cet après-midi. Anthony Jelonch ? Lui n’est pas encore un cadre, comme ses 6 petites sélections en attestent, mais a néanmoins un fort potentiel, et un profil intéressant pour le XV de France, de part « cette capacité à être dur dans le combat, dur dans l'intensité (…) à devenir de plus en plus dominant au fur et à mesure que l'intensité monte », dixit Fabien Galthié en conférence de presse vendredi. C’est d’ailleurs pour ça que le troisième ligne castrais avait été choisi par ses soins pour attaquer avec le numéro 6 en Irlande ce dimanche, histoire d’amener une densité au pack des Bleus que Dylan Cretin - aussi bon soit-il - n’a pas.

De l'agressivité comme on aime

Et son match dans tout ça ? Pour être tout à fait honnête, nous étions en droit d’en attendre un peu plus du futur toulousain, si brillant avec le XV de France lors de la dernière Autumn Nations Cup notamment. Las, le Gersois s’est contenté des tâches encore plus obscures qu’en décembre dernier, n’a pas eu autant d’occasions pour découper de la viande, étant souvent cantonné à l’axe des rucks afin de tenter de perturber les libérations irlandaises grâce à son agressivité. Aussi, Jelonch a mis un petit peu de temps dans son match, n’étant impliqué directement sur aucune phase de jeu lors des 10 premières minutes. D’autant que sa première sollicitation, il enchaînait par un en-avant dans ses 40 mètres en tentant d’arracher la gonfle à l'un de ses coéquipiers. Pas l’idéal pour se montrer sous son meilleur jour et « agresser » les Irlandais vous dîtes ? Certes, mais le flanker de 24 ans s’est tout de suite repris en effectuant 3 solides plaquages d’affilée lors d’une seule et même séquence de la 13ème minute pour se mettre dans le bain de Dublin. On le vit aussi très présent pour sécuriser les sorties de balle de son ami Antoine Dupont, utilisé en touche en suivant pour son mètre quatre-vingt-quinze, et avec réussite. A son actif, un bon relai derrière Charles Ollivon dans les 22 mètres irlandais (35ème) ainsi qu’un très gros pressing sur James Lowe à la retombée d’un box-kick à la 51ème.

Au total, ce furent donc 8 plaquages (pour 1 seul manqué) à mettre à son crédit en 62 minutes. Egalement 3 prises de balle de touche, ce qui montre que s’il n’a pas la détente de Dylan Cretin ou Cameron Woki, il pouvait également représenter une option cohérente en touche. Une densité dans les contacts et une agressivité notable, aussi, en bon « blindside flanker » qu’il est.

Il aurait pu encore monter le ton

Alors que mettre à son débit ? Concrètement pas grand-chose, hormis ce que nous citions plus haut dans ce papier, ainsi qu’une pénalité concédée à la demi-heure de jeu pour un supplément d’envie et un plaquage sans les bras sur le massif Andrew Porter. En revanche et avec l’approximation qu’entraîne notre vue depuis le canapé, l’on vit aussi du coin de l’oeil quelques tergiversations dans son placement offensif. Légères, certes, mais qui montrent que le Castrais n’a pas encore le système de jeu du staff des Bleus sur le bout des doigts. En clair, ce fut tout de même une partie propre de la part d’Anthony Jelonch, même s’il on aurait aimé le voir encore plus « augmenter en régime à mesure que l’intensité montait », comme aime retrouver en lui Fabien Galthié. A revoir dans d’autres conditions, et vite.