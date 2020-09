COVID-19 - Zone d'alerte ''renforcée'' et ''maximale'' : les clubs concernés

Le gouvernement a annoncé hier le renforcement des mesures sanitaires dans les départements les plus touchés, une décision qui impactera forcément les clubs de rugby.

Ils sont 11 à être directement concernés par cette "alerte renforcée" et "alerte maximale". En Top 14, ce sont les grosses écuries de notre championnat qui en feront les frais : Lyon, Bordeaux, Toulouse, le Racing 92, le Stade Français, et Montpellier. Cette nouvelle carte gouvernementale impactera aussi la Pro D2, l’antichambre de l’élite, à travers les clubs de Rouen, Provence Rugby (en alerte maximale) et Grenoble. Seuls deux clubs de Nationale seront pénalisés, il s’agit du Stade Niçois et du RC Suresnes.

La principale annonce concerne l’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes, une décision qui avait déjà été mise en place par certains préfets. Le week-end dernier à Bordeaux, l’UBB a en effet décroché sa qualification historique en demi-finale de Challenge Cup devant seulement 1 000 supporters. Il devrait malheureusement en être de même, dès ce samedi, pour la réception des Saracens par le Racing avec sûrement moins de 1 000 personnes présentes à la Paris La Défense Arena.

Ces mesures en place pour 15 jours minimum, impacteront forcément la prochaine journée de championnat. On parle d’ores et déjà d’un huit-clos du côté d’Ernest Wallon à Toulouse pour la réception du RC Toulon, par exemple.

Même si ce passage en alerte rouge ne touchera pas avec la même ampleur les clubs de Top 14 et de Nationale, c’est évident, cela reste une très mauvaise nouvelle pour le rugby...