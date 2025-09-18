Coupe du monde. XV de France Féminin. La composition des Bleues pour viser l’exploit face à l'Angleterre
Le XV de France Féminin connaît ses 23 élues pour affronter l’Angleterre samedi à Bristol. Crédit image : Screenshot Youtube France Rugby
Après leur victoire au forceps contre l’Irlande, les Bleues retrouvent l’Angleterre en demi-finale. Marine Ménager mènera le XV de France Féminin dans un Crunch bouillant au Ashton Gate Stadium.

Un très gros défi devant

Le rendez-vous est pris : ce samedi 20 septembre, le XV de France Féminin affronte l’Angleterre au Ashton Gate Stadium de Bristol pour une place en finale de la Coupe du Monde. TF1 diffusera cette rencontre déjà électrique, un nouveau Crunch qui promet des étincelles.Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?La France s’appuie sur son expérience à la mêlée avec Pauline Bourdon-Sansus (69 sélections). Devant, le pack tricolore mise sur la puissance de Madoussou Fall Raclot et Ikahehegi dans la cage. Le trio de 3e ligne, Champon–Feleu–Escudero, promet un énorme volume de jeu. Pour rappel, Manae Feleu et Axelle Berthoumieu sont suspendues.

Touchée, l’ouvreuse Lina Queyroi manquera ce choc. Son absence redistribue les cartes : Arbez tient la mène et Lina Tuy intègre le banc. La polyvalence de Morgane Bourgeois à l’arrière et de Nassira Konde au centre sera précieuse pour sécuriser l’animation offensive.

Une ligne arrière explosive

Marine Ménager, capitaine, emmène une ligne de trois-quarts redoutable avec Gabrielle Vernier au centre et Joanna Grisez à l’aile. Des joueuses capables de créer des différences face à une défense anglaise réputée hermétique.

Le banc tricolore offre aussi des cartouches explosives : Chambon pour dynamiser le jeu, Okemba pour sa puissance, Maka et Arbey pour leur fraîcheur. De quoi tenter de faire la décision dans le money-time.

Après avoir arraché leur qualification face à l’Irlande, les Bleues abordent cette demi-finale avec l’envie de faire tomber l’ogre anglais, invaincu depuis le début du tournoi. Et qui domine la France depuis 2018.

« Après tout ce qu’on a enduré ces dernières années, on a envie de faire quelque chose de grand » rappelait récemment Escudero (Actu Rugby). Samedi, le rêve passera par 80 minutes d’une intensité folle.

