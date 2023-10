COUPE DU MONDE. Plus qu’un favori, l’Irlande est la véritable bête noire de l’Écosse

Si le XV du Trèfle s’avance ce samedi comme le véritable favori face à l’Écosse, celui-ci peut surtout se targuer d’être la bête noire du XV du Chardon.

Samedi soir, l’Irlande, première nation mondiale, croisera le fer avec l’Écosse, pour ce qui s’apparente à un véritable huitième de finale. En effet, le perdant de cette rencontre pourrait bien voir son parcours en Coupe du Monde s’arrêter là, l’Afrique du Sud étant quasiment qualifiée. Et si les coéquipiers de Sexton s’avanceront vers le Stade de France avec une étiquette de favori, les Écossais, eux, ne se déplaceront pas à Saint-Denis pour faire de la figuration. En témoignent les dernières déclarations du sélectionneur Gregor Townsend : “Dans le Tournoi, nous avons perdu contre eux, mais en loupant deux ou trois essais qui nous tendaient les bras (...) C’est l’Irlande qui aura la pression”.

Néanmoins, pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, les Écossais devront l’emporter avec le bonus offensif, ou bien en ne laissant pas le bonus défensif à l’Irlande. Chose qui ne sera pas mince affaire, les Irlandais restant sur une série de 16 victoires consécutives : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, France, Angleterre… Toutes les grandes nations du rugby mondial ont cédé face au jeu proposé par le XV du Trèfle. Et forcément, l’Écosse n’échappe pas à ce constat. D’ailleurs, les coéquipiers de Finn Russell ont particulièrement du mal face à l’Irlande. De là à parler de véritable bête noire…

5ème nation mondiale, l’Écosse a montré une nette amélioration ces dernières années. L’on a d’ailleurs vu le XV du Chardon battre à plusieurs reprises la France, que ce soit lors du 6 Nations, ou pendant la préparation à la Coupe du Monde. Mais voilà, face à l’Irlande, la donne est bien différente. Battus lors du dernier Tournoi (à domicile qui plus est, 7 à 22), les Écossais restent sur une série de 8 défaites de rang face à l’Irlande ! Pour dire, la dernière fois que l’Écosse a vaincu l’Irlande, c’était il y a plus de 6 ans, le 4 février 2017. À cette époque, seulement 5 joueurs du squad écossais étaient déjà présents (Fagerson, Gray, Russell, Jones, Price).

Depuis, le XV du Chardon a enchaîné défaite sur défaite, avec une moyenne de 11 points inscrits par match. Que ce soit lors du 6 Nations, de l’Autumn Nations Cup, ou même de la Coupe du Monde, l’Irlande a quasiment toujours pris le dessus sur l’Écosse ces derniers temps. Autre statistique marquante, depuis 2013, le XV du Chardon n’a battu qu’à deux reprises l’Irlande, en 14 confrontations. À titre de comparaison, l’Écosse a vaincu la France à 5 reprises, ainsi que l’Angleterre 4 fois, et ce en seulement 5 ans.

Si l’Écosse n’arrive plus à venir à bout de l’Irlande depuis 2017, c’est avant tout à cause de son manque de réalisme. Comme dit plus haut, le XV du Chardon ne score que très peu face à l’Irlande, ce qui ne permet pas de faire douter leur adversaire. Pour dire, l’Écosse n’a réussi qu’à une seule reprise à inscrire plus de 20 points depuis 6 ans. Ce fut lors du Tournoi des 6 Nations 2021 (défaite de l’Écosse 24 à 27). Un gros point noir, sachant que l’Irlande a une moyenne de 35 points marqués en 2023…

Déjà ultra-favori, le XV du Trèfle apparaît encore plus intouchable après avoir vu ces statistiques. Néanmoins, un espoir peut subsister pour les Écossais. En effet, et au-delà de rappeler que le rugby est loin d’être une science exacte, les coéquipiers de Van Der Merwe ont plutôt montré de belles choses face à l’Afrique du Sud. Dans le match pendant plus de 50 minutes, ces derniers auraient même pu prendre les devants à plusieurs reprises, avec un peu plus de réalisme. De bonne augure donc, avant d’affronter les numéros uns mondiaux, qui voudront quant à eux aller chercher la première place de la poule, aux dépens de l’Afrique du Sud.

Pour rappel, Irlandais et Écossais s’affronteront ce samedi 7 octobre à 21 heures, au Stade de France. Un des derniers gros matchs de cette phase de poule, avec notamment France vs Italie (6 octobre), ou encore Japon vs Argentine (8 octobre).

