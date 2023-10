RUGBY. COUPE DU MONDE. Un cadre de l'Irlande vers le forfait ? Robbie Henshaw blessé

Le talentueux centre Robbie Henshaw souffre d'une blessure aux ischio-jambiers qui pourrait le priver des prochains matchs de l'Irlande à la Coupe du monde.

La Coupe du Monde de Rugby en France est en pleine effervescence, mais pour Robbie Henshaw, elle pourrait se terminer plus tôt que prévu. Le talentueux centre du Leinster souffre d'une blessure aux ischio-jambiers qui pourrait le priver des prochains matchs cruciaux de l'Irlande dans le tournoi. Cette blessure est survenue lors d'une séance d'entraînement à Tours, juste avant le départ de l'équipe pour Paris.

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Henshaw fait face à des problèmes aux ischio-jambiers lors d'une Coupe du Monde. En 2015, il avait raté les deux premiers matchs en raison d'une blessure similaire. En 2019, il avait également été contraint de manquer les trois premiers matchs du tournoi avant de revenir en force.

Henshaw est un élément important pour le XV du Trèfle. Il avait joué un rôle crucial lors de la mémorable victoire de l'Irlande en Nouvelle-Zélande et lors du succès contre l'Afrique du Sud dans cette Coupe du monde. Son absence serait un coup dur pour l'Irlande dans sa quête de succès d'un premier titre mondial. Une durée minimale de deux semaines est annoncée.

Les options de remplacement

Avec Henshaw potentiellement absent, le sélectionneur Andy Farrell explore ses options de remplacement. Parmi les candidats, on retrouve Jimmy O'Brien du Leinster, Stuart McCloskey de l'Ulster, et le vétéran Keith Earls du Munster. McCloskey sera d'ailleurs sur le banc pour affronter l'Écosse ce samedi à Saint-Denis.

Le joueur l'Ulster a connu six titularisations successives pour l'Irlande entre novembre et février derniers. Il a affronté l'Italie et les Samoa en août, marquant son quatrième essai international lors de la victoire à domicile contre les Italiens.

Le chemin à parcourir

L'Irlande se trouve à un tournant crucial de la compétition. Une victoire ou un match nul contre l'Écosse au Stade de France garantirait leur place en quart de finale en tant que leader de la Poule B. Cependant, une défaite pourrait également les qualifier, selon le résultat et les bonus obtenus. Les hommes de Farrell visent un 17ᵉ succès consécutif pour atteindre les quarts de finale, où ils pourraient affronter la France ou la Nouvelle-Zélande.

La question de la présence de Henshaw reste en suspens, et Farrell a déclaré : "Nous évaluerons cela au fur et à mesure et nous verrons comment se déroulera le week-end avec d'autres blessures". Pendant ce temps, Jack Conan a fait son retour parmi les remplaçants après s'être remis de sa blessure au pied. James Ryan, blessé à la main, est sur le banc au profit d'Iain Henderson.