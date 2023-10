COUPE DU MONDE. L'affaire Curry-Mbonambi exaspère (vraiment) l’Angleterre

Quelques jours après l’affaire de racisme supposé entre Tom Curry et Mbonambi, la fédération anglaise, ainsi que Steve Borthwick, n’ont pas hésité à charger la décision de World Rugby.

Décidément, cette fin de Coupe du Monde se finit un peu en eau de boudin pour World Rugby. Après les nombreuses polémiques liées à l’arbitrage durant les phases finales du Mondial (et même avant), l’instance internationale a dû faire face à une autre affaire encore plus délicate. Rappelons les faits : lors de la demi-finale entre l’Afrique du Sud et le XV de la Rose, Tom Curry, 3ème ligne de l’Angleterre, a accusé le talonneur des Springboks Mbonambi de l’avoir insulté de ce que l’on pourrait traduire par “con**** de blanc”.

Une affaire qui a remué le monde du rugby, qui attendait de voir comment World Rugby allait se positionner sur cette affaire. Et après une enquête qui n’a révélé aucune preuve irréfutable (hormis un audio qui peut certes porter à confusion), l’instance internationale a décidé de classer cette affaire sans suite. Une décision qui en a irrité plus d’un, qui réfutent catégoriquement la théorie du quiproquo linguistique.

Rugby. Coupe du Monde. Première polémique sur le carton rouge de Tom CurryD’ailleurs, de l’autre côté de la Manche, cette prise de position de World Rugby agace fortement la RFU (fédération anglaise de rugby), qui s’est dite “très déçue” dans un communiqué. Mais voilà, au-delà de regretter la décision, la fédération anglaise dénonce surtout la manière dont cette dernière a été prise. D’autant que, comme l’énonce la RFU, Mbonambi aurait déjà émis des insultes racistes à l’encontre de Curry, lors d’un match en automne 2022…

Steve Borthwick : “La victime d’une situation n’a pas pu faire entendre sa voix”

Hormis la RFU, le sélectionneur du XV de la Rose, Steve Borthwick, s’est également positionné sur le sujet. Et à l’instar de sa fédération, ce dernier peste contre le déroulement de cette affaire. En effet, Tom Curry n’a pas été entendu par World Rugby ! En lieu et place, les deux parties ont chacune donné leur version des faits par écrit, sans qu’aucune convocation de la part d’une commission de discipline indépendante ne soit livrée. Un processus qui a donc largement accéléré le déroulement de cette affaire.

COUPE DU MONDE. L'Afrique du Sud se sort du piège de l'Angleterre et retrouvera la Nouvelle-Zélande en finale !De quoi faire enrager Steve Borthwick, qui s’est exprimé via le Daily Mail : “Nous avons la victime d'une situation qui n'a pas pu faire entendre sa voix (...) Quelqu'un a dit quelque chose à Tom Curry, Tom l'a signalé, il s'est trouvé dans une situation où World Rugby a pris la décision de ne pas permettre à la voix de la victime d'être entendue”.

Vous l’aurez compris, cette décision de World Rugby ne passe vraiment pas outre-Manche. Un avis partagé par de nombreux internautes, anglais ou non d’ailleurs, qui ne comprennent vraiment pas cette situation. D’autant que, pour couronner le tout, la rapidité de cette affaire permet au talonneur Mbonambi de pouvoir jouer la finale de la Coupe du Monde, samedi soir face aux All Blacks…

Quant à Tom Curry, celui-ci sera également aligné avec sa sélection ce week-end. Une rencontre qui, on l’espère, lui changera un peu les idées, lui qui a été victime, avec sa famille et ses proches, de cyber-harcèlement tout au long de la semaine.

