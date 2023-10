COUPE DU MONDE. L'Afrique du Sud se sort du piège de l'Angleterre et retrouvera la Nouvelle-Zélande en finale !

Ce samedi soir, l'Angleterre affrontait l'Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe du monde. Et ce sont les Springboks qui joueront la finale face aux All Blacks.

Ce samedi soir, l'Angleterre affrontait l'Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe du monde. Loin d'être impressionnés, les Anglais ont été les premiers à mettre du rythme (et du pied) et à marquer sur pénalité grâce à Farrell. Sous la pluie parisienne, la stratégie du XV de la Rose, à savoir taper dans l'ovale à la moindre occasion, s'est avérée payante.

Aucune équipe ne semblait vouloir prendre des risques dans cette entame. Laquelle a été en faveur des Anglais avec une pénalité concédée par les Boks, un contre d'Itoje en touche et un lancer pas droit dans leurs 22 mètres des champions du monde avant un nouveau grattage illégal de Kolisi face aux perches. Une aubaine pour Farrell qui a donné six longueurs d'avance à l'Angleterre.

Farrell se régale, pas les supporters

Ce n'est qu'au quart d'heure que l'Afrique du Sud a fini par investir les 22 mètres anglais avec une touche et un ballon porté... stérile face à la très bonne défense des sujets de Sa Majesté. Un deuxième ballon porté suite à une pénalité contre Tuilagi n'ira pas plus loin. Une entame de match totalement en faveur des Anglais qui ont même récolté une nouvelle pénalité sur la mêlée qui en a découlé.

Malgré tout, l'Afrique du Sud a quand même réussi à marquer ses premiers points par Libbok à la 21e grâce à une faute anglaise au sol. Pas de quoi refroidir les Anglais, habitués à ces conditions humides, qui ont répondu immédiatement par le pied de Farrell. Agressifs en défense sans être flamboyants en attaque, ils ont maintenu les champions du monde derrière au planchot (9-3).

L'Angleterre devant, les Boks dominés

Comme un symbole, le staff n'a pas hésité à sortir Libbok à la demi-heure pour faire entrer Pollard à l'ouverture. Lequel a marqué trois nouveaux points pour les Boks. Une première période sans beaucoup de rythme mais de l'engagement dans les contacts. Clairement pas le match que les supporters attendaient, surtout les Tricolores. Mais côté anglais, on ne pouvait rêver mieux avec une avance de six points aux citrons après un nouveau ballon logé entre les perches de Farrell (12-6).

Pas de quoi passionner les fans de rugby, même les plus fondus d'ovalie. Entre les coups de savate, le manque de maitrise et les fautes de chaque côté, difficile de ne pas repenser à ce quart de finale perdu d'un point par les Bleus dimanche dernier. Surtout, le contraste est saisissant entre la première demie et les sept réalisations inscrites par les All Blacks et ce match sans essai pendant de trop longues minutes.

Enfin un essai et du suspense

Les supporters ont été tirés de leur sommeil à la 52e lorsque les Sud-Africains ont mis les Anglais sur le reculoir en mêlée avant de jouer au large. Pollard a joué au pied pour Kolbe qui a prolongé pour Le Roux, mais le cuir est sorti des limites du pré. Quelques instants plus tard, Farrell, décidément en forme, claquait un drop de nulle part pour donner neuf longueurs d'avance à l'Angleterre. Suffisant à ce moment-là pour résister à un essai transformé des champions du monde. Pour rappel, l'Angleterre avait entamé son Mondial par un festival de Ford face aux perches avec trois drops contre l'Argentine.

Malgré cette avance à l'heure de jeu, il restait encore largement assez de temps aux Boks pour revenir dans la partie. Dominateurs en mêlée grâce à un bon coaching, l'Afrique du Sud a récupéré des ballons précieux sans pour autant trouver la faille dans la défense agressive des Anglais. En témoigne cette nouvelle pénalité récoltée à la 65e dans un ruck.

Une finale All Blacks vs Springboks

Quatre minutes plus tard, les Boks trouvaient finalement la faille par Snyman après une bonne touche de Pollard. Coaching gagnant pour l'Afrique du Sud qui avait encore deux points de retard à ce moment-là (15-13). Mais l'ancien ouvreur de Montpellier a ensuite logé une nouvelle pénalité longue distance entre les perches. À moins de trois minutes de la sirène, c'est l'Afrique du Sud qui était en finale après avoir galéré pendant toute la partie. Et malgré un dernier baroud d'honneur, l'Angleterre n'a pas été en mesure de repasser devant (15-16). Le 28 octobre, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affronteront pour un 4e titre !