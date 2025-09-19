Coupe du monde. Forfait majeur pour le XV de France avant de défier l'Angleterre en demi-finale
Le sort s’acharne sur les Bleues : après plusieurs absences de poids, c’est Joanna Grisez qui doit quitter la scène avant la demi-finale.
Coup dur pour les Bleues : Joanna Grisez doit renoncer à la demi-finale de Coupe du monde contre l’Angleterre. Arbey prend sa place dans un XV tricolore déjà frappé par de nombreuses absences.

Arbey titularisée, Boulard sur le banc

Le XV de France féminin apprend un nouveau coup dur à l’approche de la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre : l’ailière Joanna Grisez est forfait, touchée à la cuisse.

Blessée lors d’un entraînement, elle a passé un ultime test qui ne s’est pas révélé concluant, obligeant le staff à se réorganiser pour le match crucial de samedi à Bristol.Coupe du monde. 69 offloads, 38 essais, France–Angleterre : le duel entre créativité et efficacitéCoupe du monde. 69 offloads, 38 essais, France–Angleterre : le duel entre créativité et efficacitéLa remplaçante d’office ? Kelly Arbey. Initialement prévue sur le banc, elle hérite du poste d’ailière titulaire. Et derrière, c’est Émilie Boulard qui apparaîtra parmi les remplaçantes — un choix logique.

Une hécatombe dans l’effectif

Ce forfait de Grisez s’ajoute à une liste déjà longue : suspensions de Manae Feleu et de la troisième ligne Axelle Berthoumieu, commotion pour Lina Queyroi. Autant de pertes qui obligent le staff à puiser dans son banc et ses ressources pour rivaliser dans ce match qui s’annonce comme le des plus complexes de ce Mondial.

L’enjeu est énorme

L’Angleterre reste favorite avec une puissance et une largeur de banc rarement prises à défaut. Les Bleues, malgré ces péripéties, arrivent motivées, conscientes qu’il leur faut sortir un match plein, à la hauteur du prestige de la demi-finale.Coupe du monde. ''Pas de place pour l'orgueil'' face au courage tricolore : la presse britannique met en garde l'AngleterreCoupe du monde. ''Pas de place pour l'orgueil'' face au courage tricolore : la presse britannique met en garde l'Angleterre

Grisez avait inscrit un essai décisif en quart face à l’Irlande — sa blessure prive le XV tricolore d’un atout offensif non négligeable.

Malgré ces embûches, l’équipe de France ne part pas sans espoir. L’arrivée de Kelly Arbey au sein du XV de départ, l’apport d’Émilie Boulard, et la solidarité déjà démontrée dans ce tournoi témoignent d’une réelle force mentale.

