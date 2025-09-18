Coupe du monde. 69 offloads, 38 essais, France–Angleterre : le duel entre créativité et efficacité

Sans (aucune) surprise, l'Angleterre est au rendez-vous des demi-finales. Les favorites pour le titre n'ont jamais fait dans la demi-mesure dans cette coupe du monde. A l'instar de leur match contre l'Écosse en quart, elles ont toujours fait le plein de points. Elles dominent logiquement le classement en termes d'essais (38) et de points marqués (248).
Les Bleues sont également bien placées. Mais le match contre l'Irlande a fait reculer la France (4e) avec 28 essais et 183 points au compteur. D'aucuns diront que tout ça importe peu. Et que l'essentiel est d'avoir un point de plus que l'Angleterre au coup de sifflet final. Vrai. Mais cela montre aussi que les Anglaises sont en mission et qu'il faudra être très solide en défense sous peine de subir le même sort que toutes les autres nations.
38
Outre la puissance, ce qui caractérise cette équipe d'Angleterre, c'est son efficacité. Les Red Roses n'ont pas besoin de porter le cuir à outrance pour faire la différence. En témoigne leur cinquième rang au nombre de courses (466) contre 622 pour le Canada par exemple. Les Tricolores, quatrièmes, ont porté le ballon à 524 reprises. On peut donc dire qu'elles ont fait plus d'efforts pour un résultat moindre.
788
Des efforts consentis en attaque comme on l'a vu précédemment, mais aussi défense. Au sortir des quarts, le XV de France est devenu la première équipe au nombre de plaquages réalisés avec 788 ! Soit 132 de plus que son futur adversaire. La note a très clairement augmenté avec le match contre l'Irlande où les Françaises ont multiplié les gestes défensifs : 273 plaquages ! Auront-elles suffisamment récupéré ? A titre informatif, les Anglaises n'ont plaqué à 130 reprises contre l'Écosse.
Face à l'Angleterre, les plaqueuses en série que sont Charlotte Escudero (70 plaquages, 3e) et Madoussou Fall-Raclot (51) auront un grand rôle à jouer si les Bleues veulent l'emporter.
38
La défense, et le combat plus globalement, sera l'une des clés de cette demi-finale. Compte tenu des talents de chaque côté, il sera primordial d'être en place et de bien communiquer pour éviter de se faire transpercer. Au jeu des franchissements, les deux équipes sont presque à égalité avec 40 franchissements pour les Red Roses (2e) contre 38 pour les Françaises (3e). Seule la Nouvelle-Zélande fait mieux avec 48 franchissements. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise si les quatre équipes dans le dernier carré sont celles qui ont le plus franchi.
Si franchir est important, ce qu'on fait avec le ballon derrière l'est tout autant. Depuis le début de la compétition, les Tricolores ont mis un point d'honneur à faire vivre l'ovale. Elles caracolent en tête du classement des passes après-contact avec un total de 69 ! Là où l'Angleterre n'a pas dépassé les 30 (24). Ce qui en dit long une fois de plus sur les intentions de chaque côté. Une volonté française qui s'accompagne aussi de déchets. En demie, les Bleues ne vont pas renier leur plan de jeu. Mais il faudra cependant éviter les passes impossibles et faire preuve de lucidité dans la défense.
Notez qu'au petit jeu des offloads, les meilleures françaises se nomment Madoussou Fall-Raclot et Emilie Bourlard (6) ou encore Marine Ménager et Séraphine Okemba (5). La première anglaise est 48e avec seulement 3 passes après-contact.
69