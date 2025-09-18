Coupe du monde. 69 offloads, 38 essais, France–Angleterre : le duel entre créativité et efficacité

Si franchir est important, ce qu'on fait avec le ballon derrière l'est tout autant. Depuis le début de la compétition, les Tricolores ont mis un point d'honneur à faire vivre l'ovale. Elles caracolent en tête du classement des passes après-contact avec un total de 69 ! Là où l'Angleterre n'a pas dépassé les 30 (24). Ce qui en dit long une fois de plus sur les intentions de chaque côté. Une volonté française qui s'accompagne aussi de déchets. En demie, les Bleues ne vont pas renier leur plan de jeu. Mais il faudra cependant éviter les passes impossibles et faire preuve de lucidité dans la défense.

Notez qu'au petit jeu des offloads, les meilleures françaises se nomment Madoussou Fall-Raclot et Emilie Bourlard (6) ou encore Marine Ménager et Séraphine Okemba (5). La première anglaise est 48e avec seulement 3 passes après-contact.