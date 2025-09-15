Coupe du Monde. Citées après France-Irlande, deux cadres tricolores risquent gros avant l’Angleterre

La victoire arrachée contre l’Irlande (18-13) devait être synonyme de soulagement et d’élan vers le dernier carré.
Mais au lieu de surfer sur ce succès, le XV de France féminin est rattrapé par deux citations disciplinaires lourdes de conséquences. La troisième ligne Axelle Berthoumieu et la deuxième ligne Manae Feleu verront leurs cas étudiés ce lundi par une commission indépendante de World Rugby.
Une morsure sur une joueuse adverse ?
La première est accusée d’un geste qui fait bondir. En début de seconde période, les caméras ont capté une image où elle semble mordre l’avant-bras de son homologue irlandaise Aoife Wafer lors d’un regroupement. L’extrait, largement relayé sur les réseaux sociaux, a créé un début de polémique.
Si les faits sont avérés… à part de défendre en disant qu’elle faisait un suçon, va falloir être costaude.— Rochelais 17 💛🖤⭐️⭐️ (@17_rochelais) September 15, 2025
The Women's Rugby World Cup quarter-finals on Sunday were marred by claims that a French player had BITTEN her Irish opponent.— Umair Javed (@umairjaved1591) September 15, 2025
France flanker Axelle Berthoumieu caught on TV coverage appearing to bite into the arm of Ireland's Aoife Wafer during the game at Sandy Park in Exeter pic.twitter.com/RQHrmHaRqV
Anyone know which tackle it was that Feleu has been cited for? Or approximately when in the game?— Martin (@_PMCTraitor) September 14, 2025
Maggie Alphonsi, consultante pour la BBC et ancienne capitaine du XV de la Rose, n’a pas mâché ses mots en parlant d’un geste « honteux » qui mérite sanction. Si la faute est avérée, Berthoumieu s’expose à une suspension ferme, la morsure étant considérée comme l’un des gestes les plus sévèrement réprimés par la règle 9.12 du code disciplinaire.
Un pack affaibli ?
La seconde citation concerne Manae Feleu, co-capitaine avec Marine Ménager et véritable cadre du pack tricolore.
🚨🚨 La France pourrait perdre sa capitaine avant la demi-finale contre l'Angleterre.— Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 14, 2025
Manae Feleu a été convoqué pour une action contraire à la règle 9.13 (plaquage dangereux). Si elle est suspendue, elle pourrait manquer le reste de la phase finale de la Coupe du monde 2025.… pic.twitter.com/QEx6EeH0eK
L’Iséroise a été sanctionnée d’un carton jaune juste avant la pause pour avoir écroulé un maul proche de la ligne. En revanche, elle serait citée pour une action qui releverait du « plaquage dangereux », motif suffisant pour convoquer la joueuse. Dans son cas, l’échelle des sanctions est plus large : d’une simple réprimande à plusieurs semaines de suspension, tout dépendra de l’appréciation de la commission.
Une demi-finale en point de mire
🇫🇷⚡️🏴 Samedi, on retrouvera 𝐥'𝐀𝐧𝐠𝐥𝐞𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞 pour un 𝐜𝐫𝐮𝐧𝐜𝐡 en demi-finale ! 🔥 #SoyonsBleues— France Rugby (@FranceRugby) September 14, 2025
On aura encore plus besoin de vous ! 😍#RWC2025 #XVdeFrance pic.twitter.com/fb9Vje9lFX
Le timing est évidemment catastrophique pour les Bleues. À quelques jours d’un choc monumental face à l’Angleterre, grande favorite de la compétition, perdre deux titulaires potentielles serait un coup dur. Le staff tricolore, surpris en conférence de presse d'après-match, avait indiqué ne pas avoir encore vu les images. L’Irlande, par la voix de sa capitaine Sam Monaghan, a reconnu ne pas avoir directement constaté la morsure, mais avoir alerté l’arbitre sur le moment.
La commission présidée par Brenda Heather-Latu (Samoa), accompagnée de David Croft (Australie) et Valeriu Toma (Roumanie), rendra son verdict ce lundi soir. Le XV de France espère des sanctions clémentes, mais sait déjà que cette polémique vient brouiller la préparation d’une demi-finale qui s’annonce comme le plus gros défi de la compétition.
le montage images est à charge, c'est évident!
L'action en temps réel montre une irlandaise mettre l'avant bras en deux temps sur le visage de la joueuse au sol et se servir de son avant bras pour appuyer sur le visage au niveau de la bouche puis 2 secondes après la fin de l'action montrer son avant bras au dessus du strap ... sans qu'on puisse voir de traces!
Sweet Charlot
C'est une blague ? J'ai vu les images, l'Irlandaise ne retire même pas son bras soit-disant face à l'éventuelle douleur d'une morsure. Et rien ne prouve que c'est une morsure...
pascalbulroland
Cher Rugbynistère vous devriez changer les horaires de la prochaine journée de top 14 !
La LNR a décalé les match de 16h30 à 18h30 pour que les supporters puissent suivre la demi-finale en l'Angleterre et la France.
pascalbulroland
Elle mord avec un protège dents..??
Amis à Laporte
Après on ne pourra pas dire que les Bleues ont manqué de mordant...
dan0x
c'est ça quand on a trop la gnaque !
dan0x
Ya une image où on voit réellement un contact dents / avant bras ? Non je déconne c'est vraiment mal barré pour défendre ou justifier un cas pareil... c'est une action aussi bête qu'inutile. Elle va s'en mordre les doigts !
dusqual
alors elle s'en mordra les dents, misère...
Amis à Laporte
Il y a même une image où la joueur Irlandaise qui signale le fait à l'arbitre en lui disant "she bit me"...
alan75
Mais on ne voit aucune trace de morsure, pourtant le réalisateur s'est complaisamment étendu dessus...
Le protège-dents indique lorsqu'il y a un choc, ce doit donc être vérifiable.
Pas de citation en revanche sur la mauvaise attitude irlandaise qui a tenté de lancer une générale, heureusement sans succès.
Chassez le naturel, il revient au galop !
Dans le temps les Bleus étaient accusés de fourchettes en mêlée...
Maintenant c'est au tour des Filles.
dan0x
Parle pas trop vite, j'ai vu une action où Pauline Bourdon met clairement la main au visage d'une Irlandaise au sol qui lui retenait la jambe...
Amis à Laporte
Ce n'est pas une circonstance atténuante, le geste y est et c'est sur l'intention qu'elle sera entendue par sur des éventuelles traces laissées ou pas...
dusqual
une morsure ça laisse souvent une trace quand même. d'autant plus avec une peau aussi claire...
j'ai pas vu l'action donc j'ai pas d'avis particulier et la video que je vois là ne montre pas d'image claire d'une morsure. on peut le supposer, mais le prouver me semble difficile, en tous cas avec ces images là.
du coup, si on doit se baser seulement sur le témoignage de la joueuse, sans trace, ni image claire, pour moi, y a pas de raison d'aller plus loin.
Amis à Laporte
Comme je l'ai écrit plus haut, la commission relèvera l'intention non les éventuelles traces laissées.
Amis à Laporte
A ce niveau là, c'est même le staff qui devrait la sanctionner !!!
Jak3192
Sans déc, mordue ?
Pas banal comme "antijeu"...