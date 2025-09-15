Coupe du Monde. Citées après France-Irlande, deux cadres tricolores risquent gros avant l’Angleterre

À une semaine d’une demi-finale couperet contre l’Angleterre, deux cadres du XV de France féminin sont convoquées devant une commission indépendante.

La victoire arrachée contre l’Irlande (18-13) devait être synonyme de soulagement et d’élan vers le dernier carré.

Mais au lieu de surfer sur ce succès, le XV de France féminin est rattrapé par deux citations disciplinaires lourdes de conséquences. La troisième ligne Axelle Berthoumieu et la deuxième ligne Manae Feleu verront leurs cas étudiés ce lundi par une commission indépendante de World Rugby.

Une morsure sur une joueuse adverse ?

La première est accusée d’un geste qui fait bondir. En début de seconde période, les caméras ont capté une image où elle semble mordre l’avant-bras de son homologue irlandaise Aoife Wafer lors d’un regroupement. L’extrait, largement relayé sur les réseaux sociaux, a créé un début de polémique.

Si les faits sont avérés… à part de défendre en disant qu’elle faisait un suçon, va falloir être costaude. September 15, 2025

The Women's Rugby World Cup quarter-finals on Sunday were marred by claims that a French player had BITTEN her Irish opponent.



France flanker Axelle Berthoumieu caught on TV coverage appearing to bite into the arm of Ireland's Aoife Wafer during the game at Sandy Park in Exeter pic.twitter.com/RQHrmHaRqV — Umair Javed (@umairjaved1591) September 15, 2025

Anyone know which tackle it was that Feleu has been cited for? Or approximately when in the game? September 14, 2025

Maggie Alphonsi, consultante pour la BBC et ancienne capitaine du XV de la Rose, n’a pas mâché ses mots en parlant d’un geste « honteux » qui mérite sanction. Si la faute est avérée, Berthoumieu s’expose à une suspension ferme, la morsure étant considérée comme l’un des gestes les plus sévèrement réprimés par la règle 9.12 du code disciplinaire.

Un pack affaibli ?

La seconde citation concerne Manae Feleu, co-capitaine avec Marine Ménager et véritable cadre du pack tricolore.

🚨🚨 La France pourrait perdre sa capitaine avant la demi-finale contre l'Angleterre.



Manae Feleu a été convoqué pour une action contraire à la règle 9.13 (plaquage dangereux). Si elle est suspendue, elle pourrait manquer le reste de la phase finale de la Coupe du monde 2025.… pic.twitter.com/QEx6EeH0eK — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 14, 2025

L’Iséroise a été sanctionnée d’un carton jaune juste avant la pause pour avoir écroulé un maul proche de la ligne. En revanche, elle serait citée pour une action qui releverait du « plaquage dangereux », motif suffisant pour convoquer la joueuse. Dans son cas, l’échelle des sanctions est plus large : d’une simple réprimande à plusieurs semaines de suspension, tout dépendra de l’appréciation de la commission.

Une demi-finale en point de mire

🇫🇷⚡️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Samedi, on retrouvera 𝐥'𝐀𝐧𝐠𝐥𝐞𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞 pour un 𝐜𝐫𝐮𝐧𝐜𝐡 en demi-finale ! 🔥 #SoyonsBleues



On aura encore plus besoin de vous ! 😍#RWC2025 #XVdeFrance pic.twitter.com/fb9Vje9lFX — France Rugby (@FranceRugby) September 14, 2025

Le timing est évidemment catastrophique pour les Bleues. À quelques jours d’un choc monumental face à l’Angleterre, grande favorite de la compétition, perdre deux titulaires potentielles serait un coup dur. Le staff tricolore, surpris en conférence de presse d'après-match, avait indiqué ne pas avoir encore vu les images. L’Irlande, par la voix de sa capitaine Sam Monaghan, a reconnu ne pas avoir directement constaté la morsure, mais avoir alerté l’arbitre sur le moment.

La commission présidée par Brenda Heather-Latu (Samoa), accompagnée de David Croft (Australie) et Valeriu Toma (Roumanie), rendra son verdict ce lundi soir. Le XV de France espère des sanctions clémentes, mais sait déjà que cette polémique vient brouiller la préparation d’une demi-finale qui s’annonce comme le plus gros défi de la compétition.